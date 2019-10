Lees hier de vergunningaanvragen van vreugdevuren Scheveningen en Duindorp

De aanvragen lagen sinds woensdagochtend ter inzage bij het Haags Informatiecentrum op het stadhuis, maar de inzage werd toen opgeschort, omdat de gemeente was vergeten om persoonlijke gegevens weg te lakken. Journalisten van Omroep West en AD Haagsche Courant zagen zo de namen, telefoonnummers, adressen en mailadressen van betrokkenen, terwijl dit niet de bedoeling was. De gemeente besloot vervolgens om de inzage te stoppen en beloofde de documenten later alsnog op te sturen.

De gemeente Den Haag hield woord en stuurde woensdagmiddag alsnog de stukken op. Opvallend is dat Scheveningen niet één, maar twee stapels wil bouwen van 10 bij 10 bij 10 meter. Duindorp wil één stapel van diezelfde afmeting. Deze afmeting werd ook door de brandweer geadviseerd. Dit advies werd door waarnemend burgemeester Johan Remkes overgenomen. 'Het is dit of geen', zei hij in een gemeenteraadsdebat over de vreugdevuren, die afgelopen jaarwisseling uit de hand liepen.

Vergunningentraject

Omdat bij de afgelopen jaarwisseling een vonkenregen ontstond van het vreugdevuur van Scheveningen, werd de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) ingeschakeld om uit te zoeken hoe dit kon gebeuren. Daarin werd ook de rol van de gemeente onder de loep genomen. In het onderzoeksrapport werd geadviseerd om af te stappen van de convenanten - waarin afspraken stonden tussen de gemeente en de bouwers - en een vergunningentraject in te voeren, om zo te voorkomen dat afspraken in de toekomst met voeten worden getreden, zoals afgelopen jaarwisseling gebeurde. Het advies van de OvV werd overgenomen door toenmalig burgemeester Pauline Krikke.

De aanvragen van in totaal drie vreugdevuren in Den Haag - Scheveningen, Duindorp en Laak - zijn volgens de gemeente niet volledig. De organisatoren hebben tot vrijdag 12.00 uur de tijd om een volledige aanvraag in te dienen. 'Pas dan gaan we de aanvragen inhoudelijk bekijken', aldus een woordvoerster van de gemeente.

Lees hier de vergunningaanvraag van Duindorp en hier de vergunningaanvraag van Scheveningen.

Lees alles over de vonkenregen op Scheveningen in ons dossier.