‘Voorzitters mochten leden tennisclubs niet informeren over financiële problemen’

De gemeente Alphen heeft voor 4,2 miljoen euro aan bankgaranties afgegeven aan de Stichting Alphens Tennispark (SAT), de noodlijdende overkoepelende organisatie die beide tennisaccommodaties beheert. SAT dreigt per 1 januari 2020 failliet te gaan en zou daarbij ook beide tennisverenigingen meesleuren. Tijdens een hoorzitting, woensdagavond in het gemeentehuis, konden tennisbestuurders en andere belanghebbenden hun tegenvoorstellen presenteren aan de gemeenteraad. Onze mediapartner Studio Alphen was daarbij aanwezig.

Een verwijt van de gemeente Alphen richting de voorzitters van beide tennisverenigingen is dat zij als onderdeel van SAT nooit hebben ingegrepen toen de financiële problemen zich opstapelden. 'Het kritische geluid van deze voorzitters werd nooit gehonoreerd in het SAT-bestuur', stelt TEAN-voorzitter Peter Chaudron, die woensdagavond aan de gemeenteraad een door 942 mensen ondertekende petitie overhandigde om de politiek ervan te overtuigen dat TEAN niet moet verhuizen. TEAN en Nieuwe Sloot hebben hun zetel in het SAT-bestuur opgegeven.

Onvoldoende geïnformeerd

'Wij mochten van wethouder Gert-Jan Schotanus tijdens algemene ledenvergaderingen niet met onze leden praten over de financiële problemen van SAT. Dat zou te grote gevolgen hebben voor de financiële positie van SAT', voegt Willy Spanjer (voorzitter van tennisvereniging Nieuwe Sloot) toe. 'Wij zijn in mei naar de wethouder gestapt om tegen hem te zeggen dat de werkwijze van het dagelijks bestuur van SAT ons niet bevalt.' Spanjer zegt in de maanden tot september onvoldoende geïnformeerd te zijn over de vervolgstappen.

'Ons voorstel is dat er woningen gebouwd worden op een deel van het Nieuwe Sloot-complex en dat wij op de Prins Bernhardlaan kunnen blijven. De afwatering en de verlichting moeten vernieuwd worden door de gemeente Alphen', spreekt Peter Chaudron (voorzitter TEAN). TEAN heeft financiële middelen om mee te betalen. 'En als je een ballonhal over de buitenbanen plaatst, is dat een goedkoop alternatief voor indoortennis', verwijst Chaudron naar de verlieslijdende Nieuwe Sloot-accommodatie. 'Dan is ons complex twaalf maanden per jaar in gebruik in plaats van zeven.'

Buurthuisfunctie

Als TEAN heel het jaar open is, zou de tennisvereniging een meer sociaal karakter kunnen krijgen en een buurthuisfunctie kunnen vervullen. 'TEAN kan ook een proeftuin worden voor bijvoorbeeld het Wellantcollege', stelt Monique Chaudron (TEAN) voor. Koosje de Koeier wil vanuit een ander oogpunt dat TEAN aan de Prins Bernhardlaan blijft: 'TEAN in combinatie met het Bospark is de groene long van het Alphense stadshart, eigenlijk het groene hart van onze stad in het Groene Hart.'

'Wij staan best open voor een verhuizing binnen de stad Alphen', zegt Willy Spanjer van tennisvereniging Nieuwe Sloot. Op de grond van de huidige Nieuwe Sloot-locatie kunnen dan woningen gebouwd worden. Met die financiële opbrengsten kan de bankgarantie betaald worden en een nieuw tenniscomplex voor Nieuwe Sloot gefinancierd worden. TEAN hoeft dan niet te verhuizen. De tennisvereniging Nieuwe Sloot wil zich losweken van het tenniscentrum Nieuwe Sloot.

'Met rug tegen de muur ingestemd'

Omdat het probleem zit op de accommodatie van Nieuwe Sloot, vindt SAT-voorzitter Godard Kloos. 'Het probleem moet daar opgelost worden.' SAT stelt voor om een deel van de Nieuwe Sloot-banen af te stoten zodat de gemeente Alphen daar woningen op kan bouwen. Kloos zegt dat terwijl SAT in september instemde met een ander plan om TEAN naar Nieuwe Sloot te verhuizen en dáár huizen te bouwen. 'Wij hebben met de rug tegen de muur ingestemd omdat wij de verantwoordelijkheid voelen voor de 13 FTE van SAT en alle sporters.'