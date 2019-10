Tijdelijke dierentuin op de Lammermarkt in Leiden

De beelden zijn nu nog tijdelijk. Maar Chris hoopt dat zijn dieren een definitief plekje krijgen in Leiden. 'Dat zou ik fantastisch vinden. Maar dat is iets om later over na te denken.' De leeuw moet namelijk eerst nog af.

Foto: Robbert van Cleef

Het beeld is levensgroot, en ook de verhoudingen kloppen precies. 'Ik heb een leeuwenskelet opgemeten in Naturalis. Zo wordt de leeuw zo echt als mogelijk. Dat is vooral in het begin heel veel rekenwerk.'

Steeds meer dieren zijn tijdelijk te vinden op de Lammermarkt | Foto: Robbert van Cleef

Zelf aan de slag

Mensen kunnen zelf ook aan de slag. Chris neemt klei en andere attributen mee, zodat mensen hun eigen dierenbeeld kunnen komen maken. En wie nog wat oefening kan gebruiken, krijgt een korte workshop. De beelden mag je zelf mee naar huis nemen.

Foto: Robbert van Cleef

Chris maakt al 25 jaar van dit soort beelden. 'Ik heb veel katachtigen gemaakt en bestudeerd. Het leukste gedeelte is de emotie van het dier bedenken. Ik geef ze graag een mysterieuze blik. Dat is veel leuker dan boze of blije ogen.'

Chris is tot 16 november op woensdag en zaterdagen te vinden op de Lammermarkt.