Verdachte Errol J. zwijgt over moord op Karel Pronk

Het was de tweede pro forma zitting in de zaak tegen Errol J. Hij wordt er van verdacht Karel Pronk op 7 augustus 2018 op klaarlichte dag te hebben vermoord in Delft. De dader vuurde vier keer op de 60-jarige onderwereldfiguur die op dat moment op het terras bij koffiehuis Het Kalf zat. Al gauw had justitie J. op het oog als verdachte, maar deze was lange tijd onvindbaar. In juni van dit jaar werd hij uiteindelijk aangehouden in Spanje.

Karel Pronk | Foto: Facebook Karel Pronk

Bij de eerste zitting in september was de verdachte niet aanwezig. Dit keer verscheen J. wel, maar zei hij niets. J. is met zijn tatoeages in zijn gezicht een opvallende verschijning. Een tiental vrienden van de verdachte nam plaats op de publieke tribune om hem moreel te steunen. Tijdens de zitting werd de stand van het onderzoek besproken. Volgens de officier van justitie is het politieonderzoek in Nederland klaar. Wel wacht justitie nog op spullen uit Spanje die de verdachte bij zich had toen hij in juni van dit jaar werd aangehouden. Het gaat om het vuurwapen dat J. bij zijn arrestatie op zak had, zijn navigatiesysteem en contant geld.

Ruzie tijdens Varend Corso

Mogelijk zou de verdachte tijdens het Varend Corso van het Westland, in het weekend voorafgaand aan de moord, ruzie hebben gehad met het slachtoffer. Donderdag bleek tijdens de zitting Pronk destijds werd afgeluisterd in een andere zaak, namelijk die van de vermoorde Mustafa Ates. Ates werd in 2017 dood gevonden in het Hoekpolderpark in Rijswijk. Voor deze moord werden twee mannen uit Delft aangehouden. Een van hen, Emiel Z., heeft tijdens zijn verhoor gezegd dat hij in opdracht van Pronk het lichaam van Ates heeft schoongemaakt.

De advocaat van Errol J., Idriss van Straalen, wil nu afgeluisterde telefoongesprekken uit dat onderzoek ook beluisteren, om te beoordelen of ze wellicht relevant zouden kunnen zijn in de huidige moordzaak. De officier van justitie zag niets in dat verzoek. 'Dat is echt een fishing expedition', verklaarde de officier. Maar de rechtbank gaf de advocaat ten dele zijn zin. Hij mag de gesprekken beluisteren die zijn gevoerd tussen 3 en 7 augustus, dus tijdens het Varend Corso. Van Straalen hoopt dat het wat oplevert waar zijn cliënt voordeel van heeft: 'Ik weet niet wat er in die gesprekken is gezegd, dus ik kan dat pas beoordelen als ik ze heb gehoord, maar daarom wil ik ze dus graag horen.'

Volgend jaar verder

Op 9 januari 2020 gaat de zaak verder met een volgende pro-formazitting. De week daarna zal de verdediging negen van de tien getuigen kunnen verhoren. De tiende getuige, een DNA-deskundige, zal de komende maanden schriftelijke vragen van de verdediging krijgen. Ook mag advocaat Van Straalen alle video- en audiobestanden van eerdere verhoren bekijken en beluisteren om te controleren of die wel correct zijn samengevat. Daarnaast krijgt hij inzage in WhatsApp-gesprekken van een aantal getuigen.