Den Haag mogelijk onder curatele door val coalitie

De val van de Haagse coalitie heeft mogelijk een bijzondere consequentie. Het kan ertoe leiden dat Den Haag onder financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland komt te staan. Gemeenten moeten namelijk voor 15 november een door de gemeenteraad goedgekeurde begroting inleveren. Dat gaat Den Haag niet redden omdat VVD, D66 en GroenLinks met CDA en PvdA onderhandelen over een nieuwe, aangepaste begroting. Het college van Den Haag is met de provincie Zuid-Holland in gesprek over de gevolgen hiervan.

Elk jaar moeten gemeenten een sluitende begroting naar de provincie sturen. De provincie heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de financiën van gemeenten. Deze begroting moet voor 15 november bij de provincie binnen zijn. Als die termijn niet gehaald wordt, dan komen gemeenten onder financieel toezicht te staan.

In Den Haag is een bijzondere situatie ontstaan. Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) heeft half september als wethouder financiën een begroting gepresenteerd. Deze begroting zou in de gemeenteraad op 7 november worden behandeld. Maar inmiddels is alles anders op het Haagse stadhuis.

Onderhandelingen

Guernaoui wordt verdacht van ambtelijke corruptie en is geen wethouder meer. Ook is Groep de Mos uit de coalitie gezet. De collegepartijen VVD, D66 en GroenLinks voeren nu onderhandelingen met het CDA en de PvdA om tot een meerderheidscollege te komen. De onderhandelende partijen hebben laten weten dat zij de begroting die Guernaoui heeft gepresenteerd, willen aanpassen.

De datum van 15 november zal daarom niet worden gehaald, laat een woordvoerder van het stadhuis weten. 'Het college heeft de bestaande begroting op dit moment nog niet teruggetrokken', zegt hij. 'Of, en zo ja in welke mate, er wijzigingen op de begroting voorgesteld gaan worden, is afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen.'

Gesprek provincie

Die onderhandelingen zijn deze week pas echt van start gegaan en die zijn niet binnen twee weken afgerond. 'Duidelijk is dat we de formele termijn van 15 november niet zullen halen’, stelt de gemeentewoordvoerder daarom. 'Wat dat betekent voor het financiële toezicht door de provincie, is op dit moment onderwerp van gesprek met de provincie.