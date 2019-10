Zorgen over komst Koeweitse sjeik naar Noordwijk

De gemeente Noordwijk en het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) maken zich zorgen over de komst van de Koeweitse sjeik Jassem-al-Mutawa naar Noordwijk. 'De burgemeester neemt dit erg serieus, we beraden ons op wat we moeten doen', zegt een woordvoerder van de gemeente.

De sjeik is een van de sprekers op een conferentie over gezin en opvoeding van 13 tot 15 december in het Noordwijkse hostel Stayokay. Hij zou de president zijn geweest van de islamitische zender Iqraa TV en stond op een lijst van de 500 meest invloedrijke moslims.

Het CIDI noemt Al-Mutawa omstreden en maakt zich zorgen over het geplande bezoek. 'Wij vinden dat iemand die een antisemitisch televisiestation leidt en voor kindhuwelijken is, omstreden is en met een grote dosis achterdocht moet worden behandeld. Het is niet voor niks dat hij niet in een moskee spreekt', zegt directeur Hanna Luden van het CIDI.

'In kaart brengen wie hij is'

Ook de gemeente Noordwijk zit ermee in haar maag. 'Hoe wenselijk en maatschappelijk is dit?', zegt de woordvoerder. 'We merken dat gewone Noordwijkers zich zorgen maken.' De burgemeester overlegt met de politie en het Openbaar Ministerie over wat te doen. 'We proberen in kaart te brengen wie deze meneer is en wat de impact is. Dit zijn dingen die tijd nodig hebben. We hebben enerzijds oog voor de ongerustheid, maar willen ons er anderzijds niet door laten leiden.'

CIDI moet nog beslissen of ze actie onderneemt. 'We wachten het nog even af, misschien lost het zich vanzelf op. Er komen allerlei rare mensen naar Nederland en de vrijheid van meningsuiting is ook een groot goed. Al is deze persoon niet helemaal koosjer.'

Niet bereikbaar

De Europese Stichting Falak voor Vorming en Coaching van Competenties uit Rotterdam organiseert de conferentie. Zij waren woensdag en donderdag niet bereikbaar voor een reactie. Stayokay Noordwijk kan in verband met de privacy niet ingaan op de geplande conferentie.