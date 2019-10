Noodkreet van doodzieke Marlon (45) massaal gedeeld: 'Ik bedank iedereen persoonlijk'

Tientallen mensen hebben zich in de afgelopen week aangemeld bij Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren. Ondertussen is de inbox van Marlon op Facebook ontploft, vertelt de Alphenaar. 'Ik merk dat heel veel mensen graag willen helpen. Mijn inbox zat helemaal vol met berichten van mensen die zich gingen aanmelden. Ik stuur ze allemaal een persoonlijk bericht om ze te bedanken. Want ook al je ben je geen donor voor mij, wellicht kun je wel het leven van een ander redden.'

Vier maanden geleden bij Marlon voor de tweede keer mantelcellymfoom (MCL) geconstateerd, een vorm van kanker die niet zo vaak voorkomt. Wat zijn situatie nog ingewikkelder maakt, is dat alleen een donor van negroïde afkomst hem kan helpen, terwijl er een tekort is aan vooral niet-westerse donoren. En bovendien bestaat er een kans van tien tot dertig procent dat hij bij de stamceltransplantatie kan komen te overlijden.

'Heftig'

Totdat hun in Boskoop gekochte huis wordt opgeleverd, wonen Marlon (oud-professioneel American footballer bij de Amsterdam Admirals en een succesvol salsadanser), zijn vrouw Charlotte en hun drie jonge kinderen tijdelijk bij zijn schoonouders in Reeuwijk. De terugkeer van zijn ziekte is hard binnengekomen bij het gezin. 'Dat was wel heftig', vertelt Charlotte.

'Ik was vooral bezig met: zometeen is de papa van mijn kinderen er niet meer. Of: zometeen moet ik het alleen doen. Of: hoe ga ik dat financieel regelen? Maar ik merkte ook wel dat Marlon positieve gedachten wilde houden, dus daar probeer ik in mee te gaan. Zolang er één procent kans is dat hij het redt, focussen we ons daarop en zorgen we dat we daar alles voor doen.'

Van leven genieten

Marlon blijft ook hoop houden dat hij er weer bovenop komt. 'Ik ga ervan uit dat ergens op de wereld een donor zich meldt. Iemand die matcht met mij. En dat wij gewoon van ons leven kunnen genieten. Ik blijf positief.' Charlotte: 'En dat jij erbij bent gewoon als kindjes trouwen en eerste keer diploma krijgen.' Marlon: 'Wij blijven positief.'

