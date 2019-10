Film over toerisme in Leiden, want van wie is de stad?

De titel I Am Rembrandt is volgens Vinckx een dikke vette knipoog naar de beroemd geworden marketingslogan I amsterdam, die inmiddels op de Amsterdamse schroothoop ligt. Ook is het een verwijzing naar het Rembrandtjaar, waar de gemeente Leiden (maar ook steden als Den Haag en Amsterdam) qua toerisme het hele jaar groot mee uitpakken.

In de documentaire stellen Vinckx en regisseur Alex Bordewijk de vraag of de inwoners van Leiden daar wel op zitten te wachten? Vinckx: 'Ik zeg niet direct nee. Ik ben niet van de partij die zegt: de stad is van ons, er kan niemand meer bij, hij is vol en we halen de slotbrug op. Maar ik ben ook niet van de partij die zegt: er kan nog heel veel meer bij, laat het maar ongebreideld en ongestuurd komen.'

Van wie is de stad?

Met de documentaire wil Vinckx dan ook een signaal afgeven: 'Wat ik graag wil, is een discussie losmaken. Wat willen we met de stad? Van wie is die stad? En als we daar een antwoord op hebben: hoe kunnen we daar komen? Wat hebben we nodig aan plannen en maatregelen om dat te bereiken? Kunnen we het sturen, kunnen we het deels controleren?'

I Am Rembrandt is zondagmiddag 3 november om 12.15 uur te zien in zaal 1 van de Leidse bioscoop Trianon. De documentaire is op zondag 10 november, vanaf 12.00 uur ook te zien bij TV West.

Leidse producties

Behalve de documentaire van Yaël Vinckx en Alex Bordewijk zijn er tijdens het Leiden International Film Festival nog drie andere Leidse producties te zien. Volgens de organisatie laten ze zien waarom Leidenaren allemaal zo van hun stad houden.

1 - 25 jaar Leids Koraal

Een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse viering van het Leidens ontzet is de Koraalzang in het Van der Werfpark. Filmmaker André van der Tuijn was daar sinds 1992 elk jaar bij en maakte een historisch document van deze feestelijke ochtend. Leidser dan dit wordt het niet.

2 - Salmon of Knowledge

Filmdebuut van de 18-jarige Leidse filmmaker Eloi Roobol. De korte film is geïnspireerd op een fragment uit het boek De Acht Bergen van Paolo Cognetti, waarin zalmen tegen de stroom in zwemmen. Hoofdpersoon is een dichter die zich opsluit in zijn huis. Op zoek naar inspiratie krijgt hij hulp van een visser, gespeeld door Mike Libanon, die hem de natuur leert kennen.

3 - Aapje Aram

Een medewerker van het natuurhistorisch museum Naturalis stuit in de collectie op een vergeten vat. Er blijkt een baby-orang-oetan in te zitten, eind 19de eeuw verzameld door Johann Büttikofer. Wat te doen met dit prachtige, aandoenlijke dier?

