Politieke noodkreet over daklozenopvang in Den Haag

Negen partijen in de Haagse gemeenteraad maken zich grote zorgen over de daklozenopvang in de stad. Vanaf vrijdag gaat de winteropvang in Den Haag open, maar volgens de partijen zijn er nog onvoldoende bedden beschikbaar. Ze willen dat het Haagse stadsbestuur snel zorgt voor meer bedden. 'Het letterlijk in de kou laten staan van zij die het meest kwetsbaar zijn, is een aanslag op de menselijke waardigheid', stellen ze in een brief aan het college.

Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) deed vorige week samen met zijn collega-wethouders van Amsterdam, Rotterdam een Utrecht een oproep aan het Rijk om meer geld beschikbaar te stellen voor het regelen van woningen voor het opvangen van het groeiende aantal daklozen in de vier grote steden.

SP, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, Nida en de ChristenUnie/SGP onderschrijven deze noodkreet. Maar volgens de partijen is er ook aandacht nodig voor de problemen van daklozen op de korte termijn. Er zijn namelijk nog onvoldoende bedden voor de kouderegeling die vrijdag ingaat. Als de temperatuur onder het vriespunt zakt, mag iedereen die geen dak boven zijn hoofd heeft gebruik maken van opvang.

Geen zekerheid

'Op 26 september heeft wethouder Van Alphen aan de raad kenbaar gemaakt dat er 50 à 60 plekken ten behoeve van de winterkouderegeling worden gerealiseerd in de Binckhorst', schrijven de partijen in de brief. 'In de commissievergadering van 31 oktober gaf de wethouder aan dat hij verwacht de komende tijd in totaal 160-170 plekken te realiseren. Hoewel wij deze inspanningen waarderen, kon de wethouder geen zekerheid geven over deze aantallen en per wanneer deze plekken beschikbaar zijn.'

De partijen betwijfelen of de maatregelen voldoende zijn om te garanderen dat niemand deze winter op straat hoeft te slapen. ‘In eerste instantie omdat de explosieve toename van het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar niet in verhouding staat tot het aantal plekken in de opvang. Maar ook waarschuwen belangenbehartigers voor het feit dat deze week 120 mensen op de wachtlijst stonden voor een opvangplek, en deze wachtlijst almaar toeneemt.’

Risico's wegnemen

De partijen dringen er bij het college op aan om snel met maatregelen te komen en ze willen de coalitieonderhandelingen niet afwachten. 'Eventuele financiële belemmeringen zouden hierin geen rol mogen spelen. Wij zijn het aan onze reputatie als stad van vrede en recht verplicht om alle risico's weg te nemen dat er ook maar één iemand vanaf 1 november noodgedwongen de nacht buiten door moet brengen.'

