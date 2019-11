Groenendijk na verlies ADO: 'Supporters hebben alle reden om boos te zijn'

'Het eerste half uur was er niets aan de hand', vervolgde de Leidenaar over de bekerwedstrijd. 'Dan moet je 1-0 of 2-0 voorstaan en heb je controle over de wedstrijd. Daarna zie je dat we minder scherp worden en een penalty en een doelpunt uit een corner tegen krijgen. Dat overkomt ons iets te vaak. Deze groep is hardleers. Dat baart me zorgen.'

Na afloop lieten de meegereisde supporters verbaal hun ongenoegen blijken. De ADO-trainer begreep dat wel. 'De supporters hebben alle reden om boos te zijn. Dan moeten wij gewoon nederig zijn. We hebben gefaald hier.'

'We hebben de supporters zondag nodig'

Aanvoerder Aaron Meijers kwam na afloop nog even terug op de overtreding van Fortuna-aanvaller Vitalie Dama?can. De Moldaviër kwam enorm gevaarlijk inglijden op Meijers en kwam met geel goed weg. 'De VAR had rood gegeven (die was niet aanwezig bij de wedstrijd red.). Maar daar hebben we geen invloed op. Dat is jammer. De gegeven strafschop voor Fortuna vond ik ook heel licht.'

Maar net als zijn trainer wil Meijers het verlies niet in de schoenen van de scheidsrechter schuiven. 'We hebben het laten lopen de tweede helft. Natuurlijk niet expres. Ik snap dat de supporters nu hun frustraties uitten, maar we hebben ze zondag weer hard nodig.'

