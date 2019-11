Kiki Bertens breekt definitief met coach Raemon Sluiter

Hoi allemaal, het seizoen zit er nu echt op. Teleurstellend om het jaar te moeten eindigen met een opgave maar mijn lichaam wilde nu dan toch echt niet meer. Ik heb de laatste weken alles gegeven wat nog in me zat en ben trots op de grenzen die ik heb verlegd en de resultaten die ik nog heb kunnen boeken. Trots om weer in de top 10 van de wereld te mogen eindigen. Ik wil iedereen van mijn team, sponsoren, familie en vrienden bedanken voor alle support en steun! Helaas heb ik ook een moeilijke beslissing moeten maken en dat is dat Raemon en ik volgend jaar niet meer zullen samenwerken. Ik wil Rae bedanken voor de afgelopen 4 fantastisch jaren. Ik ben gegroeid als speelster en als persoon en had dit alles niet zonder hem kunnen bereiken. Nogmaals dank voor alles! Ik zal volgend jaar geen extra persoon toevoegen aan het team en ga dus verder met het huidige team. Ik voelde me de laatste periode ondanks alles sterk en denk dat het op dit moment in mijn carrière de beste keus is om het maximale eruit te halen. Ik heb er vertrouwen in dat als ik mezelf iedere dag probeer te verbeteren er nog veel moois gaat komen. Maar nu eerst, lekker op vakantie!! ....................................................................Hi everyone, now the season is officially over, and what a great year it was! I would like to thank my team, sponsors, family and friend for all there support! sometimes you also have to make tough decisions which you believe it would make you better. Next year I will not continue to work with raemon anymore. I would like to say thank you for everything you have done for me in the past 4 years. I have grown as a player and as a person. Without you this would have been impossible. Thank you for everything! Next year I will continue to work with Elise as my coach. But for now, holidays!!