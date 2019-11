Ultramoderne vissersboot met verdovingsmachine moet visserij diervriendelijker maken

Een nieuw vissersschip in de Scheveningse haven gaat gevangen vissen elektrische schokjes geven om ze te verdoven. Op deze manier moeten de vissen minder pijn lijden als ze worden verwerkt. Volgens Femmie Smit van de Dierenbescherming is blij met het nieuwe schip: 'Ik denk dat mensen nauwelijks beseffen wat er aan boord van een vissersschip gebeurt. We hebben de apparatuur om het pijnloos te doen, dus maak er gebruik van.'

De UK 205, zoals het nieuwe vissersschip heet, wordt vrijdag in Scheveningen in gebruik genomen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidieert al jaren onderzoek naar de ontwikkeling van methodes om vissen te bedwelmen. Maar verplicht is het nog niet. 'Als het aan ons ligt, moet minister Schouten het bedwelmen snel wettelijk verplichten', zegt de Dierenbescherming tegen de NOS.

Booteigenaar Louwe de Boer vertelt dat hij op zich voor een verplichting is, maar dat hij wel wil dat de visserij de tijd krijgt om dit te realiseren. 'Zo'n systeem kost hartstikke veel geld', vertelt hij over zijn 7,5 miljoen euro kostend schip. 'En we krijgen al zoveel op ons bord aan eisen en regels. Ik snap wel dat er weerstand ontstaat als vissers dit als nieuwe verplichting opgelegd krijgen.'

Ultramodern schip

Volgens Smit is het een uniek schip. 'Eigenaar Ekofish had al de PD147 in gebruik waarop de vissen elektrisch werden bedwelmd, maar dat was een prototype. Alle opgedane kennis is nu verwerkt in dit ultramoderne schip.'

Toch wil Smit dat er meer aandacht komt voor de welzijn van vissen. 'Ik denk dat mensen nauwelijks beseffen wat er aan boord van een vissersschip gebeurt. Het is toch afschuwelijk om vissen minuten- of urenlang te laten lijden. Dat die vissen een doodsstrijd voeren en dan ook nog eens levend open te snijden. Een levende kip snijden we toch ook niet open om de filetjes eruit te halen? Dat vinden we in deze tijd echt niet meer kunnen. We hebben inmiddels apparatuur, dus maak daar gebruik van.'

