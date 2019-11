Ivailo Staal verlengt contract bij Quick Boys met een jaar

In de rubriek Sport Kort Amateurvoetbal hebben we ook aandacht voor het iets 'kleinere' nieuws vanuit de tweede divisie en derde divisie. Hier lees je het laatste nieuws van de voetbalclubs uit onze regio.

29 november:

Ivailo Staal heeft zijn contract bij Quick Boys verlengd. Hij heeft voor één seizoen bijgetekend. Staal kwam twee jaar geleden over van FC Rijnvogels en speelde daarvoor bij Westlandia en Haaglandia. In zijn jeugd kwam Staal uit voor een aantal jeugdelftallen van ADO Den Haag.

28 november:

Trainer Niek Oosterlee gaat GVVV aan het einde van het seizoen verlaten. De 57-jarige oefenmeester uit Alphen aan den Rijn is bezig aan zijn derde seizoen bij de Veenendaalse tweededivisionist. Niek Oosterlee kwam in 2017 naar GVVV, nadat hij eerder als trainer verbonden was aan FC Lisse (waarmee hij Algeheel Landskampioen werd) en Rijnsburgse Boys.

27 november:

Katwijk-aanvaller Jordy Hilterman vertrekt aan het einde van het seizoen naar Koninklijke HFC. Hilterman, die indertijd werd overgenomen van FC Volendam, is bezig aan zijn tweede seizoen bij Katwijk. De 23-jarige spits wiens contract bij Katwijk afloopt, scoorde tot nu toe vijf competitiedoelpunten voor VV Katwijk.

26 november:

Sabir Achefay vertrekt aan het einde van het seizoen bij Noordwijk. Dat heeft de smaakmaker van de Tweede Divisionist aan de technische commissie van de Noordwijkse club laten weten. De flankspeler moet de laatste weken genoegen nemen met een plek op de reservebank. Waar hij volgend seizoen speelt is nog niet bekend.

22 november:

Afgelopen week liet Katwijk-spits Marciano Mengerink voor de camera van TV West al doorschemeren dat hij voor 'bijna 100 procent' ging bijtekenen bij Katwijk. Nu is het officieel. Mengerink heeft bijgetekend tot 2021, maar de club laat weten 'te hopen nog meerdere jaren met elkaar samen te kunnen werken'.

Mengerink (29 jaar) kwam in 2014 over van het Engelse Barnet naar Katwijk en ontwikkelde zich tot publiekslieveling en belangrijke doelpuntenmaker. In het kampioensjaar van Katwijk (2018) was Mengerink goed voor maarliefst 28 doelpunten, waarmee hij topscorer werd van de Tweede Divisie.

22 november:

Robbert Steemers voetbalt ook komend seizoen bij Ter Leede, terwijl Toon Zwetsloot de club gaat verlaten. Steemers - op dit moment topscorer van de Sassenheimers - is de eerste speler die vastligt voor komend seizoen. Zwetsloot is de tweede speler die bekend heeft gemaakt te stoppen bij Ter Leede. Eerder maakte Ian van Otterloo dat besluit al.

16 november:

Katwijk-spits Marciano Mengerink staat op het punt om er nog een seizoen aan vast te plakken bij vv Katwijk. De tweededivisionist wil een éénzijdige optie in het contract van de aanvaller lichten. "Het is voor bijna honderd procent zeker dat ik volgend jaar voor Katwijk speel", zei de spits voor onze camera's. De 29-jarige spits kwam in 2014 naar vv Katwijk. In 2018 werd hij nog topscorer van de tweede divisie.

13 november:

Robbert de Ruiter vertrekt aan het einde van het seizoen als trainer van FC Lisse. De Ruiter kwam in 2015 bij Lisse als opvolger van de vertrokken Arjen van der Laan. In seizoen 2016/2017 promoveerde De Ruiter met FC Lisse via de nacompetitie naar de tweede divisie. Een jaar later degradeerde de club naar de derde divisie zaterdag. Wie De Ruiter gaat opvolgen, is nog niet bekend.

13 november:

Ricardo Kuyvenhoven is nog langer in het shirt van Quick Boys te bewonderen. De Katwijkse club uit de tweede divisie heeft het contract van de speler opengebroken en met twee jaar verlengd. Op dit moment is Kuyvenhoven - die ook de jeugdelftallen van Quick Boys doorliep - bezig aan zijn vierde seizoen.

12 november:

Rijnsburgse Boys wordt de nieuwe club van Ian van Otterloo. De speler van Ter Leede gaat daarmee zijn oud-trainer Henk Wisman achterna. Afgelopen weekend gaf Van Otterloo bij zijn huidige club aan na dit seizoen te gaan vertrekken.

De deal tussen de aanvallende middenvelder en Rijnsburg is snel beklonken. Zaterdag zei hij nog rustig te gaan kijken naar zijn opties. Van Otterloo speelde in zijn tijd bij Ter Leede twee seizoenen onder Henk Wisman, de huidige trainer van Rijnsburgse Boys.

Eerder dit seizoen kwam Van Otterloo nog in opspraak bij Ter Leede toen hij in de rust van een wedstrijd boos ging douchen. Trainer Steef Roodakkers moest daarom noodgedwongen een wissel doorvoeren. Een goed gesprek haalde de kou uiteindelijk uit de lucht.

10 november:

Negen seizoenen lang heeft FC Lisse over de diensten van Lars Rauws kunnen beschikken, maar na dit seizoen vertrekt hij bij de derdedivisionist. De 27-jarige middenvelder heeft de keuze zelf gemaakt en wil naar eigen zeggen nog eens op een ander niveau spelen en kijken waar zijn plafond ligt.

Rauws debuteerde in het eerste team van FC Lisse tijdens de start van de topklasse op 21 augustus 2010. Tot nu toe speelde hij 231 competitiewedstrijden in het blauw-geel van Lisse.

Met het vertrek van Rauws raakt FC Lisse komend seizoen één van de vaste krachten kwijt. Maar er is ook ander contractnieuws. Tom Noordhoff en Jaap Zwetsloot blijven bij de club uit de derde divisie. Beide spelers hebben hun contract met een jaar verlengd.

9 november:

Ian van Otterlo heeft bij Ter Leede aangegeven na dit seizoen uit te willen kijken naar een andere club. Hij gaat de komende tijd rustig kijken naar zijn opties. Daarbij mikt hij op een club uit de tweede divisie. De aanvallende middenvelder kwam in 2017 over van van Argon. Daarvoor speelde hij bij Roda'23.

Van Otterlo werd vorig seizoen, toen de club de titel pakte in de Hoofdklasse, clubtopscorer met 18 treffers. In het huidige seizoen staat hij momenteel op vier doelpunten.

7 november:

Jordy Strooker blijft Rijnsburgse Boys trouw. De verdediger heeft zijn contract verlengd bij 'de Uien' en gaat voor zijn zevende, en mogelijk ook achtste seizoen. Rijnsburg heeft Strooker tot 2021 vastgelegd, met een optie voor nog een jaar. 'Rijnsburg is mijn thuis en ik zit hier op mijn plek', vertelt hij op de clubsite van de geel-zwarten.

De 28-jarige Strooker kwam in de zomer van 2016 over van Spakenburg, waar hij twee seizoenen actief was. Voor zijn periode in Bunschoten-Spakenburg speelde Jordy ook al twee seizoenen in het geel-zwart. Rijnsburg nam hem toen over van Jong ADO Den Haag.

5 november:

Noordwijk heeft Nick van Staveren langer aan zich weten te binden. Ondanks dat hij op het verlanglijstje van Quick Boys stond en ook gesprekken met die club voerde, heeft de aanvaller zijn gevoel gevolgd en besloten om er nog een jaar aan vast te plakken bij Noordwijk.

Van Staveren is al twee jaar één van de dragende krachten in de ploeg van trainer Kees Zethof, die afgelopen weekend ook zijn contract verlengde. De 24-jarige speler kwam in de zomer van 2017 over van SV Hillegom en was vorig seizoen goed voor zeventien doelpunten. Verdediger Huib Oversloot maakte onlangs bekend na dit seizoen te vertrekken naar IJsselmeervogels.

5 november:

Katwijk heeft de selectie van volgend seizoen versterkt met de 'gewilde' Lars Weistra. De middenvelder van Koninklijke HFC heeft een contract getekend voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar.

Volgens Katwijk is Weistra een 'strateeg op het middenveld' en genoot hij interesse van clubs uit de tweede divisie én uit het betaalde voetbal. Bij HFC speelt Weistra pas één seizoen. Die club zag hem uitblinken bij OFC en pikte hem daar op.

5 november:

Ook Quick Boys is begonnen met het verlengen van contracten en Chima Bosman is de eerste die heeft gekozen voor een langer verblijf in Katwijk. De verdediger heeft zijn krabbel onder een tweejarig contract gezet. Bosman zou afgelopen zomer eigenlijk vertrekken naar VVSB, dat uit de tweede divisie degradeerde. Maar op dat besluit kwam hij terug.

Omdat Quick Boys tevreden is met hem, besloten ze vroeg in het seizoen met Bosman om tafel te gaan zitten.

1 november:

Rijnsburgse Boys heeft het contract van Dani van der Moot opengebroken en verlengd. De spits - dit seizoen al goed voor vijf doelpunten in zeven duels - ligt nu tot 2021 vast en heeft in zijn contract een optie zitten voor nog een extra jaar. Omdat Van der Moot in de belangstelling stond van andere clubs, besloot Rijnsburg versneld met de makkelijk scorende aanvaller om de tafel te zitten en te onderhandelen.

'Rijnsburg reageerde meteen en deed mij een goed voorstel', reageert Van der Moot op de website van 'de Uien'. 'Daarna waren we er snel uit. Ik zit goed op mijn plek bij Rijnsburg en dat is me veel waard. Dat is de afgelopen jaren wel anders geweest. Daarom ben ik blij met de contractverlenging.' Van der Moot kwam afgelopen zomer over van Jong FC Volendam, waar hij in een half seizoen 21 keer scoorde.

1 november:

Huib Oversloot vertrekt al na één seizoen bij tweededivisionist Noordwijk. De in de zomer van ARC overgekomen verdediger is na de sterke seizoensstart van Noordwijk in de belangstelling komen te staan van IJsselmeervogels en heeft besloten naar die club te gaan. De 21-jarige Oversloot speelde in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en FC Twente. Ook kwam de rechtsback uit voor UVS uit Leiden en het Alphense ARC.

Noordwijk is op dit moment de nummer elf van de tweede divisie, IJsselmeervogels is de koploper.