Rijnsburgse Boys verlengt contract van 'gewilde' goaltjesdief Dani van der Moot

1 november:

Rijnsburgse Boys heeft het contract van Dani van der Moot opengebroken en verlengd. De spits - dit seizoen al goed voor vijf doelpunten in zeven duels - ligt nu tot 2021 vast en heeft in zijn contract een optie zitten voor nog een extra jaar. Omdat Van der Moot in de belangstelling stond van andere clubs, besloot Rijnsburg versneld met de makkelijk scorende aanvaller om de tafel te zitten en te onderhandelen.

'Rijnsburg reageerde meteen en deed mij een goed voorstel', reageert Van der Moot op de website van 'de Uien'. 'Daarna waren we er snel uit. Ik zit goed op mijn plek bij Rijnsburg en dat is me veel waard. Dat is de afgelopen jaren wel anders geweest. Daarom ben ik blij met de contractverlenging.' Van der Moot kwam afgelopen zomer over van Jong FC Volendam, waar hij in een half seizoen 21 keer scoorde.

Huib Oversloot vertrekt al na één seizoen bij tweededivisionist Noordwijk. De in de zomer van ARC overgekomen verdediger is na de sterke seizoensstart van Noordwijk in de belangstelling komen te staan van IJsselmeervogels en heeft besloten naar die club te gaan. De 21-jarige Oversloot speelde in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en FC Twente. Ook kwam de rechtsback uit voor UVS uit Leiden en het Alphense ARC.

Noordwijk is op dit moment de nummer elf van de tweede divisie, IJsselmeervogels is de koploper.

