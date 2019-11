'Meerderheid Provinciale Staten wil tweede oeververbinding Boskoop'

Er lijkt een meerderheid in Provinciale Staten te zijn voor een tweede oeververbinding in Boskoop. Dat zegt wethouder Kees van Velzen (CDA) van de gemeente Alphen aan den Rijn na gesprekken met Statenleden.

'Ik heb een aantal Statenleden ontmoet en daarmee heb ik het probleem in Boskoop besproken. Het viel me op dat er eenduidigheid was. Iedereen zei: Boskoop moet gewoon een nieuwe oeververbinding krijgen', zegt Van Velzen tegen mediapartner Studio Alphen. 'Ik durf u niet te beloven dat het formele besluit dit jaar nog genomen worden, maar dan toch zeker begin 2020.' Half november vindt er nieuw overleg plaats tussen de provincie en betrokken gemeenten over onder andere de oeververbinding.

Een plek voor de nieuwe verbinding moet nog gekozen worden. Ook moet nog besloten worden of het een tunnel, aquaduct of brug wordt. 'We gaan samen besluiten of het een oeververbinding onder of over de Gouwe wordt. Eronderdoor is beter, maar ook duurder', aldus Van Velzen.

Hefbrug nog aantal weken dicht

De hefbrug in Boskoop is waarschijnlijk nog tot maandag 18 november afgesloten. Tijdens een controle bleek dat de brug onveilig is, omdat er in de jaren '90 geen verstevigingsmaatregelen zijn genomen toen er voetpaden werden aangelegd. Het ingenieursbureau dat de inspectie deed, kon niet uitsluiten dat de brug zou instorten als het nog zou worden bediend of betreden.

