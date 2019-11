'Ontwikkeling Crysensio Summerville goed in de gaten houden'

'Ik kijk wel heel gericht naar hem', vertelt de oud-rechtsbuiten van FC Den Haag. 'Ik denk dat je zijn ontwikkeling goed in de gaten moet houden. Gaat hij zich doorontwikkelen? Haalt hij het eerste van Feyenoord, of niet? Dat zal sowieso een doel van hem zijn, maar hij is nog jong.'

Joop ging deze week langs bij Talan, die geboren is in Katwijk. Van 1990 tot 1995 kwam hij uit voor FC Den Haag. Daarna verliet Talan de Randstad en voetbalde hij zeven jaar lang in het shirt van Heerenveen. Daar ging de oud-international nooit meer weg en bekleedde hij onder meer de functie van hoofd jeugdopleiding. Sinds dit seizoen is hij als assistent-trainer de rechterhand van Johnny Jansen.

Harry Vermeegen bezocht Talan in 1998 voor een item in zijn programma 'De Regenjas'. In het item 'De Cirkel is Rond' moest Talan een bal door een slaapkamerraam schieten. Dat leverde destijds onderstaande legendarische beelden op.

Dillema

In D'r Uit Met Buyt krijgt Talan een dillema voorgelegd: het Friese volkslied - hij woont immers al 25 jaar in Heerenveen - of O, O, Den Haag, de stad die dicht bij zijn roots ligt. Verder praat Joop over de kledingstijl van een excentrieke Heerenveen-speler en gaat het over de wedstrijd van zondag.

