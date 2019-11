'ADO moet vechten en voor ieder punt aan het zuurstof'

Direct na het fluitsignaal in Sittard was ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk boos op zijn team. 'We hebben gefaald, deze groep is hardleers', klonk zijn harde oordeel na de bekeruitschakeling. Amper 24 uur later moet, ondanks de enorme teleurstelling, de focus alweer op de wedstrijd van zondag, maar hoe doe je dat? 'Nabespreken en zo snel mogelijk afsluiten. Zondag wacht weer een belangrijke wedstrijd. Wij weten allemaal dat je goede zaken kan doen als je wint', aldus Groenendijk op de wekelijkse persconferentie.

Verwachting Fons Groenendijk:

'Het woord hardleers zegt genoeg. Het is niet voor het eerst dat wij een penalty weggeven op deze manier. Dat een aanvaller van ons een speler in het zestienmetergebied neerlegt. Ik heb het inmiddels teruggezien, het was in geen honderd jaar een penalty. Er was geen VAR en toch gebeurt het ons. Ik heb inmiddels de wedstrijdbeelden teruggekeken. Doelman Luuk Koopmans was het eerste uur niet in beeld.'

'Wij zullen moeten vechten voor ieder punt. De exceptionele kwaliteiten die we vorig jaar hadden, die hebben we op dit moment niet, zo eerlijk is het. Dus moeten we voor ieder punt aan het zuurstof.'

Vermoedelijke opstelling:

ADO start tegen SC Heerenveen met dezelfde elf als vorig weekend tegen Vitesse (0-2 winst). Dat betekent dat Michiel Kramer, die in de bekerwedstrijd op de reservebank zat, weer terugkeert in de basisopstelling.

Uitgelicht:

De laatste keer dat ADO Den Haag in eigen huis wist te winnen van SC Heerenveen was op 17 februari 2013. Toen werd het door doelpunten van Danny Holla en Santi Kolk 2-1 voor ADO Den Haag. In het seizoen 2005/2006 wint ADO in het Zuiderpark met minimaal verschil. Het stadion ontploft als Jan Paul Saeijs in de blessuretijd de winnende maakt.

Volg ADO Den Haag – SC Heerenveen live bij Omroep West:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en SC Heerenveen is zondagmiddag live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 16.40 uur doen verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.