Jeugdbescherming wil IS-kinderen naar onze regio halen

Jeugdzorg Nederland wil twee alleenstaande IS-kinderen uit Syriƫ terughalen naar onze regio. Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden heeft sinds september de voogdij over de twee kinderen die in het kalifaat van IS zijn geboren. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft nog geen beslissing genomen. 'Daar is nog geen conclusie over getrokken.'

De moeder van de in 2016 en 2019 in Syrië geboren kinderen is waarschijnlijk overleden. De vader komt uit Nederland maar is volgens de Raad van de Kinderbescherming naar het buitenland geëmigreerd. De man is in Zuid-Holland geboren, maar vanwege de privacyregels kan het ministerie van Buitenlandse Zaken niet aangeven in welke plaats. In 2017 is de Nederlandse nationaliteit van de man ontnomen. Ook is hij bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar.

De Haagse rechtbank heeft in september van dit jaar de voogdij van de twee kinderen aan de Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden toegewezen. Op dat moment verbleven de twee kinderen in een vluchtelingenkamp in Syrië. Hier werden ze volgens de Raad van de Kinderbescherming opgevangen door een Nederlandse IS-vrouw. Deze vrouw hield de familie in Nederland op de hoogte over hoe het met de kinderen gaat. Volgens de Raad hebben de kinderen onvoldoende voedsel en medische zorg en hebben zij hierdoor ernstige medische klachten.

Bemiddeling Rode Kruis

De Raad van de Kinderbescherming wil daarom dat de twee kinderen zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht zodat ze verenigd kunnen worden met hun grootouders. Er zijn eerder Nederlandse IS-kinderen uit Syrië gehaald. In juni kwamen twee weeskinderen van een gestorven Nederlandse IS-strijder uit het noorden van Syrië terug. Een maand later volgde een 11-jarig meisje. Zij kwam terug door bemiddeling van het Rode Kruis.

Het kabinet bestudeert het verzoek van Jeugdzorg Nederland om de kinderen naar Nederland terug te halen, maar heeft hier dus nog geen beslissing over genomen, aldus minister Blok.

