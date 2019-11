Staatsbosbeheer stuurt rekening voor herstel Malieveld naar organisatie bouwprotest

Malieveld The Day After | Foto: Omroep West

Het Malieveld heeft door het bouwprotest woensdag flinke schade opgelopen. Vooral het storten van zand en het niet gebruiken van rijplaten hebben het veld weinig goed gedaan. Staatsbosbeheer inventariseert volgende week hoe groot de schade precies is en stuurt de rekening vervolgens naar de organisatie. Die piekert er niet over om te betalen. 'Wij hebben het veld netjes achtergelaten.'

Voor het bouwprotest hebben Staatsbosbeheer en de organisatie afspraken gemaakt over hoe de bouwers met het Malieveld zouden omgaan. Woordvoerder Marcel van Dun van Staatsbosbeheer benadrukt dat dit over het algemeen goed is gegaan. De bouwers gebruikten de aangewezen toegangsweg en er waren ook geen problemen met de aanrijroute naar Cirque du Soleil.

Er werden echter ook afspraken geschonden. Zo stortten bouwers wagens vol zand op het veld. Het grootste deel daarvan is weer verwijderd, maar volgens Van Dun is er nog een flinke hoeveelheid achtergebleven. Ook zouden de bouwers rijplaten gebruiken waar de zware voertuigen op zouden staan om het veld te sparen. Dit is niet gebeurd. Na drie demonstraties betekent dit dat de grond onder het veld door de zware voertuigen verdicht is waardoor water dat de komende tijd op het veld valt niet meer door de grond weg kan vloeien.

Rekening naar organisatie

Staatsbosbeheer gaat volgende week met een aannemer kijken wat er moet gebeuren om het veld weer te herstellen. Volgens Van Dun is dat geen kwestie van 'even repareren' maar kan dat nog maanden duren. De rekening voor de reparatie zal naar de organisatie worden gestuurd. Die zegt bij monde van initiatiefnemer van het protest Arnold Tuytel dat ze deze niet zullen betalen.

'Het veld is netjes opgeruimd en we hebben vanochtend de laatste grond weggehaald, dus wij hebben ons aan de afspraken gehouden', aldus Tuytel. 'Staatsbosbeheer mag niet klagen en als ze wat te klagen hebben, moeten ze bij de burgemeester zijn.' Ook over de afspraak dat er rijplaten neergelegd zouden worden, lijken Staatsbosbeheer en Tuytel van mening te verschillen. 'Jullie denken dat wij geld hebben en dat we het hele Malieveld vol met platen gaan leggen? Voel eens aan je hoofd.'

Boeren

Volgens Tuytel is er al een oplossing voor het herstel van het Malieveld: 'De boeren hebben het al geregeld, die zijn nog niet begonnen.' Dat is echter niet helemaal waar, legt Van Dun uit. 'Bij het boerenprotest waren het veld en de zijkant beschadigd. Het veld zal worden hersteld door een eigen aannemer, daarvoor hebben de boeren geld beschikbaar gesteld. De zijkant wordt door de boeren zelf hersteld. Daar zijn goede afspraken over.'

Van Dun benadrukt ook dat Staatsbosbeheer niet twee keer geld wil vangen voor de reparatie van het veld. Na het boerenprotest is de schade opgenomen. Dit bedrag zal door de boeren worden betaald. De rekening voor de kosten die daar door de schade door het bouwprotest bovenop komen, wordt naar de organisatie daarvan gestuurd.

