Verdachte dodelijke aanrijding dacht dat hij een eend had geraakt

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van 200 uur tegen een 19-jarige man uit Nieuwveen die vorig jaar in de vroege ochtend in zijn woonplaats een 59-jarige vrouw op een fiets aanreed. De verdachte reed door terwijl de vrouw zwaargewond in de sloot belandde en later overleed in het ziekenhuis. Het OM vindt ook dat de man nog een jaar lang niet mag rijden.

De jonge autobestuurder vertelde de Haagse rechtbank vrijdag dat hij niet in de gaten had dat hij iemand had geraakt met de bedrijfsauto. 'Ik hoorde een tikje', zei hij tijdens de ondervraging door de rechtbank. 'Ik dacht dat het een eend was. Die steken er vaak over. Als ik geweten had dat ik iemand had geraakt, was ik keihard gestopt en had ik haar geholpen.'

Voor de rechters was het moeilijk te begrijpen dat de bestuurder amper iets had gemerkt van de aanrijding. Op een foto van de auto na het ongeval was te zien dat er een scheur in de voorbumper zat, dat lampen kapot waren en dat er een deuk naast de motorkap zat. 'Als je die schade ziet, dan kan dat toch moeilijk van een eend komen', merkte een van de rechters op. Een buurtbewoner had die ochtend op het tijdstip van de aanrijding bovendien een behoorlijke knal gehoord.

Laaghangende zon

De bestuurder had die ochtend slecht zicht op de weg vanwege de laaghangende zon. Bovendien reed hij met een vuile voorruit. De officier van justitie vond dat de bestuurder schuld had aan het dodelijke ongeval. Bovendien had hij moeten vermoeden dat hij iemand had geraakt. 'Het slachtoffer was nog in leven en had dringend hulp nodig', zei de aanklager. 'Die werd niet meteen gegeven omdat verdachte was doorgereden.' De vrouw lag na de aanrijding tien minuten in een sloot voordat ze werd gevonden door een voorbijganger.

Naast de werkstraf van 200 uur eiste de officier van justitie twee maanden voorwaardelijke jeugddetentie tegen de bestuurder en zou hij een rijontzegging van twee jaar moeten krijgen. Omdat hij al een jaar niet heeft mogen rijden, zou dat er in de praktijk toe leiden dat hij nog één jaar niet achter het stuur mag.

Tweede moeder

De nabestaanden van de aangereden vrouw waren ook op de zitting. 'Ze was een tweede moeder voor ons allemaal', vertelde een nichtje over het slachtoffer. 'Zie de werkelijkheid onder ogen en neem je verantwoordelijkheid', zei ze tegen de verdachte. Volgens de advocaat van de verdachte kan hij vanwege zijn jonge leeftijd niet goed overzien wat er allemaal is gebeurd. De uitspraak volgt over twee weken.

LEES OOK: Auto over de kop in Nieuwveen, bestuurder rijbewijs kwijt