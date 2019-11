Monique laat dakloze slapen in haar kantoor: 'Bijna niemand gelooft hem'

In 2017 was Monique op vakantie in Marokko. 'We hadden daar een appartement gehuurd via Airbnb, en op de welkomstinstructies stond: de man die in ons portiek woont moet je met rust laten. Hij hoort bij ons. Hij mag er slapen en houdt ondertussen de boel in de gaten. Ik vond dat mooi, dat wederzijdse vertrouwen. Oké, hij sliep buiten in het portiek, maar dat was volgens het briefje zijn eigen wens.'

Die ervaring liet Monique niet los. Toen ze na de vakantie op een koude avond de deur van het warme kantoor van het bedrijf Twiet Creative Marketing in Den Haag op slot draaide, bedacht ze dat daar 's nachts best iemand kon slapen. 'Ik heb mijn collega’s gevraagd wat zij van het idee vonden en iedereen was het eens: laten we een dakloos persoon onze sleutel geven. We hebben een clean desk policy, dus veel risico lopen we niet.'

Opruimen voor hij weggaat

Na twee maanden rondbellen en zoeken vond Monique via via een dakloze jongeman. 'We hebben kennisgemaakt, je tast af wie je voor je hebt zitten. Het blijft toch een gok, maar we hadden er allemaal een goed gevoel over. We hebben de sleutel gegeven en de afspraak is dat hij hier van 20.00 uur tot 8.00 uur en in het weekend mag zijn en dat hij alles opruimt voordat hij weggaat. Als iemand in het weekend of 's avonds op kantoor moet zijn, dan appen we even of het schikt.'

'Hij ruimt alles zo netjes op dat we niet eens weten wanneer hij wel of niet bij ons heeft geslapen. Hij kan de verantwoordelijkheid goed aan. Af en toe spreken we af voor een bakkie, zodat we horen hoe het met hem gaat. Onze logé doet veel vrijwilligerswerk en heeft inmiddels ook vrienden waar hij kan slapen, dus hij is er niet meer elke nacht', zegt Monique. 'Hij geeft aan dat het fijn is dat hij ergens naartoe kan waar hij privacy heeft. Dat zijn dingen waar je niet bij stilstaat als je zelf geen problemen hebt.'

Te weinig opvangplaatsen in Den Haag

Vrijdag is de winteropvang voor daklozen in Den Haag opengegaan, maar volgens negen politieke partijen zijn er onvoldoende bedden beschikbaar om iedereen op te vangen. Ze willen dat het stadsbestuur snel voor meer bedden zorgt. Wethouder Bert van Alphen deed vorige week met zijn collega-wethouders uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht een oproep aan het Rijk om meer geld beschikbaar te stellen voor de opvang van daklozen.

Als het aan Monique ligt, volgen meer ondernemers haar voorbeeld. ‘Je moet wel een beetje creatief zijn en iemand je vertrouwen kunnen schenken. En accepteer dat het ook mis kan gaan. Je kunt wel wachten tot de politiek een oplossing verzint, maar daar is niemand snel mee geholpen. Je kunt zelf ook iets doen.'

LEES OOK: Daklozen demonstreren tegen beddentekort: 'Onderdak is een mensenrecht'