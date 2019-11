Pijnlijke constatering ADO-trainer Groenendijk: 'Wij zijn het liefste jongetje van de klas'

De Leidse trainer legt uit: 'Wij vallen nooit in het zestienmetergebied, wij schieten nog steeds ballen uit als de tegenstander geblesseerd op de grond ligt, als Aaron Meijers zo’n aanslag krijgt zoals tegen Fortuna (Vitalie Damascan kwam met een gestrekt been hard in op de aanvoerder van ADO, red.), dan is hij de eerste die opstaat.'

'Dat zijn slimmigheden waar je wedstrijden op wint. Ik wil niet zeggen dat je je tegenstander een kaart moet aansmeren, maar iedereen zag, echt iedereen, dat dit een rode kaart was. Als die gegeven wordt, dan speel je gewoon tegen tien man.’ ADO verloor donderdagavond met 3-0 van Fortuna en werd zo al in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi uitgeschakeld.

Liefste jongetje

'Je moet de situatie benutten', vervolgt Groenendijk zijn verhaal. 'Dat doen wij niet. Wij zijn ADO, wij hebben een reputatie, maar zijn het liefste jongetje van de klas als het gaat om dat soort dingen. Op die details verliezen wij dus een wedstrijd. Dat mag niet gebeuren op dit niveau, daar zit mijn teleurstelling. Dan heb je een leuke wedstrijd gespeeld tegen Vitesse (0-2 winst, red.) en dan geef je dat geen vervolg. Dat wekt bij mij irritatie.'

'Wij hebben genoeg ervaren spelers en die heb ik na Fortuna ook allemaal aangesproken. Ik was heel tevreden over Tom Beugelsdijk. Hij was onverstoorbaar, incasseerde en deelde uit. Zeurt nooit als hij een tikkie krijgt. Ik heb hem als voorbeeld genomen.'

Leren

Volgens Groenendijk was Beugelsdijk de enige speler die zijn niveau haalde. 'Dat is veel te weinig om een wedstrijd te winnen. Wij worden nooit weggespeeld. Ook tegen Ajax en AZ zaten wij in de wedstrijd. Het gaat dus om details. Als je niet leert hiervan dan heb je een probleem.'

LEES OOK: Katwijk loot Top Oss in de tweede ronde van de KNVB-beker