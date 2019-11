Onveilige Haagse Schenktunnel krijgt verfbeurt maar grote ingrepen gaan niet door

De wat sombere Schenktunnel tussen Bezuidenhout-West en het centrum van Den Haag wordt opgeknapt. Maar daarbij gaat het om de meest sobere variant, die maximaal twee miljoen euro gaat kosten. Het stadsbestuur wil liever niet al te veel geld uitgeven aan het project omdat in de buurt ook een superfietspad, de Velostrada, wordt aangelegd. De verwachting is dat veel fietsers die nu nog door de tunnel moeten, hiervan gebruik gaan maken.

De Haagse politiek pleit al jaren voor het opknappen van de tunnel. Het CDA vroeg al zes jaar geleden om er iets aan te doen. Toenmalig fractievoorzitter Gert-Jan Bakker wees erop dat je de tunnel nu alleen in en uit kan via een trap. Dat is onhandig voor bijvoorbeeld fietsers en mensen met een kinderwagen. Ook zit er een knik in, waardoor de gebruikers geen goed overzicht hebben. 'Dit maakt de tunnel onvriendelijk en onveilig voor verkeersdeelnemers', stelde hij.

Dit terwijl de tunnel voor veel fietsers en voetgangers een belangrijke route is. Veel bewoners van het Bezuidenhout en mensen die van of naar Voorburg willen, maken er gebruik van. Hoewel het stadsbestuur destijds beloofde een plan te gaan maken, werd de tunnel niet aangepakt.

Ontoegankelijk

Vandaar dat de PvdA in de Haagse gemeenteraad in maart opnieuw een pleidooi hield voor verbetering van de tunnel. 'Er is geen beginnen aan om met een kinderwagen of een rolstoel de tunnel te gebruiken', aldus fractievertegenwoordiger Andrea Bartman. 'Zelf moet ik vaak genoeg met twee kinderen om fietsen, omdat die tunnel totaal ontoegankelijk is. Dus ik begrijp volkomen dat bewoners het helemaal zat zijn, al helemaal als je slecht ter been bent. En ook als het donker is vermijden veel mensen terecht de tunnel, je voelt je simpelweg niet veilig.'

De Haagse wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) zegt nu dat ook hij vindt dat het hoog tijd wordt dat de tunnel wordt verbeterd. Volgens hem zijn inmiddels ook al drie varianten onderzocht.

Kleinere maatregelen

De goedkoopste is het opknappen en verbeteren van de tunnel met een paar kleinere maatregelen. Daarbij gaat het in de praktijk om het verven of betegelen ervan en het aanpassen van de verlichting. Dat zou kunnen voor een half miljoen. Als ook de knik er nog wordt uitgehaald, kost dat in totaal rond de twee miljoen.

Bij een wat uitgebreidere variant wordt er ook een rolbaan aan de kant van het centrum en een vaste hellingbaan aan de kant van het Bezuidenhout aangelegd. Dat zou rond de elf miljoen euro kosten. En dan is er nog de meest uitgebreide opknapbeurt die inhoudt dat er aan beide zijden een hellingbaan komt. Een zeer kostbare variant, aldus Van Asten, want de schatting is dat de gemeente hiervoor tussen de vijftien en twintig miljoen kwijt is.

Kosten

Die laatste twee varianten vallen dan ook vanwege de financiën af, meldt de wethouder in zijn antwoord op het verzoek van de PvdA om de tunnel aan te pakken. 'De kosten die hiervoor moeten worden gemaakt wegen niet op tegen de baten die deze investering opleveren', aldus Van Asten.

Daarbij speelt ook mee dat er een nieuw superfietspad in de buurt wordt aangelegd, de Velostrada. Dat loopt van station Mariahoeve, via Laan van NOI en de Binckhorst naar Hollands Spoor. Van Asten verwacht dat hiermee voetgangers en fietser 'veel beter worden voorzien'.

Niet voldoende geld

Wanneer de tunnel wordt opgeknapt is nog steeds niet duidelijk. Dat komt onder meer omdat de gemeente nog niet voldoende geld bij elkaar heeft gesprokkeld. 'De financiële dekking is voor een klein deel reeds beschikbaar. Als er meer geld wordt gevonden, kan er ook echt wat worden gedaan aan de tunnel. 'Met een kunstenaar wordt bekeken of de tunnelingangen met lichteffecten en beschildering kunnen worden verbeterd.'

