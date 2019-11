Masseur moet cel in voor ontucht met twee klanten

De verdachte was vrijdag als vrij man naar de uitspraak gekomen, maar werd daarna meteen afgevoerd door de politie. De zaak tegen de masseur kwam aan het rollen toen in december vorig jaar een cliënte aangifte deed. Zij zou bij haar vagina zijn betast tijdens een behandeling. Toen Pino R. was opgepakt en de zaak in de pers kwam, meldden zich nog vier vrouwen die sinds 2013 slachtoffer zouden zijn van seksuele handelingen.

De rechtbank vond dat de aanklachten van drie vrouwen niet werden ondersteund door ander bewijs. Bovendien zou de vertaling van hun verklaring, die in het Engels was afgelegd, niet correct zijn verlopen. Daarom waren ze 'niet stevig genoeg' voor een veroordeling.

Erectie en gekreun

Dat lag anders bij de twee andere vrouwen. Voor de ontucht in die gevallen was wel voldoende bewijs. De rechtbank neemt het de masseur kwalijk dat hij in die zaken geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden.

De vrouwen vertelden over de hand van de verdachte die in hun slipje verdween. In een aantal gevallen voelden ze ook zijn erectie tegen hun lichaam en zou hij hebben gekreund of gefluisterd. Bij twee vrouwen zou hij in de vagina zijn binnengedrongen met zijn vinger. De slachtoffers zijn nog steeds angstig, schamen zich over wat er gebeurd is en hebben moeite met intimiteit.

'Ik ben niet in een onderbroek gegaan'

De masseur zei alles 'ontzettend verschrikkelijk' te vinden. 'Mijn hele integriteit wordt onderuit gehaald.' Hij zou juist erg professioneel werken en bij zijn massages precies uitleggen wat hij doet. 'Veiligheid staat voorop', aldus Pino R. Hij ontkent dat hij heeft gevingerd of betast. 'Ik ben niet in een onderbroek gegaan, daar heb ik niets te zoeken.'

De rechter hield hem voor dat hij bij de politie heeft erkend de schaamlippen van een cliënte aangeraakt te hebben. Tijdens de rechtszaak beweerde hij dat hij 'iets zachts' had gevoeld, mogelijk de handdoek. Ook alle andere aantijgingen wierp hij verre van zich. 'Ik ga niet met mijn kruis tegen mensen aan rijden.'

Pino R. blijft ontkennen

Het OM had tegen R. 2,5 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, vanwege seksuele handelingen met alle vijf vrouwen. R. ontkent de ontuchtige handelingen. 'Dit is duidelijk taal', zei hij na de uitspraak van de rechtbank, waarna hij meegenomen werd door de politie.