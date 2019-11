Daklozen demonstreren tegen beddentekort: 'Onderdak is een mensenrecht'

Met temperaturen rond het vriespunt in aantocht, verzamelden op initiatief van stichting Straat Consulaat vrijdagmiddag zo'n vijftig mensen rond het standbeeld van het Haagse stripicoon. Zij vragen aandacht voor het tekort aan bedden in de nachtopvang.

'Het aantal daklozen neemt toe, maar het vangnet groeit niet', vertelt Elly Burgering van Straat Consulaat. 'Hierdoor kan het dat mensen die recht hebben op opvang - een recht dat ook is vastgesteld - een plek vinden in de nachtopvang. Dat aantal wordt steeds groter. In Den Haag zijn het er al meer dan honderd.'

Dansen om warm te blijven

Jacob weet hoe het is om in de kou de nacht te moeten doorbrengen op straat. Hij is op dit moment dakloos in Den Haag: 'De koude nachten zijn moeilijke nachten. Dan moet je letterlijk gaan dansen om warm te blijven, want als je stil zit, bevriezen je gezicht en je handen. Ben je nat, en krijg je er een longontsteking overheen, ga je gewoon dood.'

Ook Ron weet hoe het is om op straat te leven. Zijn leven liep op rolletjes, tot hij zijn goede baan bij een leasemaatschappij verloor, in een echtscheiding belandde, zijn hypotheek onder water kwam te staan en hij vervolgens op straat belandde. Voor zeven maanden woonde hij in een tentje in een bos. Daar heeft hij wintervoeten aan over gehouden: 'Ik heb een teen die hartstikke zeer doet als het koud is'.

Noodklok

Na ook nog zes jaar van opvang naar opvang te zijn verhuisd, heeft Ron zijn leven inmiddels weer op de rails. Toch blijft hij zich inzetten voor daklozen: 'Onderdak is een mensenrecht'.

Eerder luidde ook de politiek de noodklok over de daklozenopvang. Voor de komende nachten zijn tijdelijke voorzieningen getroffen, maar deze week staan er nog zeker 120 mensen op de wachtlijst stonden voor een opvangplek. 'En dan zijn er nog tal van mensen die buiten het zicht van de gemeente verkeren', vertelt Ron.

Symptoombestrijding

Volgens Elly Burgering moet er meer permanente opvang komen, maar: 'Eigenlijk is dat symptoombestrijding. We moeten ervoor zorgen dat in Nederland iedereen gewoon betaald kan wonen. Daar begint de oplossing'.

De actie vrijdagmiddag werd in ieder geval al betiteld als een succes. Jacob: 'Dit moeten we vaker doen. En misschien ook wel een tandje harder. Want dit is hartstikke gezellig en hartstikke leuk, maar dit gaat gewoon om mensenlevens'.

