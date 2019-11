Jonge criminelen verdienden ton aan chantage met naaktfoto's

De afgelopen tijd zijn in Leiden en omgeving acht jongens tussen de 15 en 18 jaar opgepakt. Zij hielden zich volgens de politie bezig met het chanteren van vooral leeftijdsgenoten. De politie houdt er rekening mee dat de groep meer dan honderd slachtoffers heeft gemaakt. Het jongste slachtoffer is 14 jaar.

De verdachten hadden het vooral gemunt op jongens. Ze deden zich op sociale media als Instagram en Snapchat voor als meisje en legden zo contact met potentiële slachtoffers. Ze vroegen hen om naaktfoto's van zichzelf te sturen. Zodra die binnen waren, dreigden ze de beelden openbaar te maken tenzij de slachtoffers betaalden.

Tientjes tot duizenden euro's

Het ging om bedragen van een paar tientjes tot duizenden euro's. Slachtoffers die daadwerkelijk geld overmaakten naar de verdachten werden niet met rust gelaten, maar juist verder onder druk gezet om nog meer te betalen.

De jonge verdachten waren volgens het Openbaar Ministerie opvallend goed georganiseerd. Ze hadden de taken onderling verdeeld. Sommigen hielden zich bezig met de nepaccounts, anderen persten de slachtoffers af en soms zochten ze ook contact met vrienden of kennissen van het slachtoffer om extra druk uit te oefenen. Weer andere verdachten stelden hun bankrekening beschikbaar om het geld te innen.

Sextortion

Naar een van de rekeningen bleek in totaal 50.000 euro te zijn overgemaakt. Nog eens zo'n bedrag kwam binnen op verschillende andere rekeningen.

Eerder deze maand hield de politie al dertig mensen aan in twee andere onderzoeken naar sextortion, het afpersen met naaktbeelden. In mei dit jaar bleek dat vooral jongens in toenemende mate worden gechanteerd.

Via social media de criminaliteit in

Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over deze nieuwe vorm van criminaliteit. 'Waar jongeren vroeger begonnen met een winkeldiefstal, stappen ze nu laagdrempelig via social media de criminaliteit in', merkt de Haagse officier van justitie Sanne van der Harg.

Ondanks dat er in de meest recente zaak ruim honderd slachtoffers lijken te zijn, hebben tot nu toe maar drie jongeren aangifte gedaan. 'De slachtoffers schamen zich omdat ze er in getrapt zijn én omdat ze een naaktfoto hebben gestuurd", zegt Van der Harg. Volgens haar is de impact op de tieners groot. Ze roept slachtoffers om zich alsnog te melden. Ook adviseert ze om nooit in te gaan op de eisen van afpersers, als die naaktbeelden in handen hebben.