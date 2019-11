Weggestuurde politiechef nam stiekem gesprek op en noemde leiding 'doodsbange witte dinosauriërs'

De weggestuurde Leidse politiechef Fatima Aboulouafa is uit de politie-eenheid Den Haag gezet, omdat ze onder andere stiekem een gesprek opnam met haar baas en op Instagram de politieleiding omschreef als ’doodsbange witte dinosauriërs’. Dat blijkt uit een brief die in handen is van De Telegraaf.

Eind september werd Aboulouafa weggestuurd als politiechef, omdat er volgens de leiding sprake was van 'een onwerkbare situatie'. De brief is van 23 oktober dit jaar en zou volgens De Telegraaf zijn geschreven door eenheidschef Paul van Musscher aan het adres van Aboulouafa. Een woordvoerder van de politie wilde zaterdag niet verder in gaan op de authenticiteit van de brief. In de brief zegt Van Musscher dat zijn vertrouwen in Aboulouafa als leidinggevende binnen de eenheid 'ernstig is geschaad.'

Vervolgens is er een opeenstapeling aan verwijten te lezen. Zo zou Aboulouafa een gesprek met Van Musscher stiekem hebben opgenomen en de informatie uit dat gesprek hebben gedeeld met een collega. Bij het tv-optreden van Aboulouafa bij Jinek zou ze zich volgens Van Musscher 'in zeer negatieve bewoordingen' uitgelaten hebben over de dienstleiding en een gesprek met Van Musscher hebben vergeleken met 'het terugsturen van een verkrachte vrouw naar haar verkrachter.'

'Vertrouwelijke informatie gedeeld'

Het volgende kritiekpunt van de eenheidschef is een bericht dat Aboulouafa plaatste op haar Instagrampagina. Daar typeerde ze de politieleiding als 'doodsbange witte dinosauriërs en prehistorische monsters die te lang in de organisatie hebben gezeten en zich nu op de rand van uitsterven bevinden.' Van Musscher verwijt de weggestuurde politiechef van aanhoudende negatieve en polariserende uitlatingen op social media en bij de pers. In een interview met het NRC zou Aboulouafa volgens Van Musscher vertrouwelijke informatie over het lopende onderzoek bij politiebureau Hoefkade hebben gedeeld.

Ook zou Aboulouafa meerdere handreikingen van Van Musscher af hebben gewezen. In de brief zegt de eenheidschef daarover: 'u maakt mij ten onrechte verwijten over onvoldoende bescherming en falend leiderschap.' Na het relaas aan verwijten concludeert Van Musscher geen enkel vertrouwen meer te hebben in een herstel van de situatie. Bovendien zou Aboulouafa zich, sinds ze op non-actief werd gezet, op geen enkele wijze ingezet hebben om het vertrouwen te herstellen.

Discriminatie en machtsmisbruik

Aboulouafa liet eerder weten dat ze zich in haar carrière vaak onveilig heeft gevoeld door discriminatie en machtsmisbruik binnen de politie. Volgens haar leidinggevenden veroorzaakte dat grote opschudding binnen de organisatie, waarna ze naar huis werd gestuurd. Ze deed ook al aangifte tegen de minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus.

