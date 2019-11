Scheveningen maakt gehakt van Spakenburg, Rijnsburgse Boys verliest van Kozakken Boys

Het duel tussen Scheveningen en Spakenburg begon nog gezapig, maar kende in het eerste bedrijf een spaarzaam hoogtepunt toen Mehmet Aldogan na een minuut of twintig profiteerde van een flater in de verdediging van Spakenburg. Een te korte terugspeelbal werd door hem gepromoveerd tot een doelpunt voor de thuisploeg. De Spakenburgers zaten juist nog in een goede flow voordat ze naar Houtrust kwamen. De bezoekers waren al anderhalve maand ongeslagen. Dat was in Scheveningen niet te zien.



In de tweede helft knalde de ploeg van Blok wel uit de startblokken. Een vrije trap van Levi Schwiebbe in de 47ste minuut belandde op het hoofd van Samir El Moussaoui. De Scheveningen-speler kopte hard raak. De honger van Scheveningen was daarmee nog niet gestild. Ruben Koorndijk schoof tien minuten na de 2-0 de 3-0 binnen. Een ontketende Aldogan maakte het leed voor Spakenburg nog groter. Met twee extra treffers in de tweede helft maakte hij z'n hattrick compleet.



Dani van der Moot

Ook Rijnsburgse Boys - Kozakken Boys kende een vrij saaie eerste helft. In de eerste 25 minuten viel er geen uitgespeelde kans te noteren. De ban werd vijf minuten voor rust gebroken. De bezoekers kregen een penalty toen Frenk Keukens in het strafschopgebied in de rug werd gelopen door Rijnsburger Jaïro Schet. Kay Tejan maakte vanaf de stip de 0-1.

Net als Scheveningen kwam Rijnsburgse Boys ook fantastisch uit de kleedkamer. Via Dani van der Moot maakte de thuisploeg enkele minuten in de tweede helft de 1-1. De spits zette deze week nog een handtekening onder een nieuw contract op Sportpark Middelmors.

Rijnsburg profiteert niet

De Rijnsburgers konden niet lang genieten van de gelijkmaker. Yassin Ouja schoot de Kozakken een kwartiertje later alweer op een 1-2 voorsprong. Rijnsburgse Boys kwam alleen nog via een kopbal van Masies Artien dicht bij de 2-2. Die viel uiteindelijk niet. Sterker nog, de ploeg van Henk Wisman kwam nog goed weg bij een kopbal van Leon Bot. Zijn poging belandde op de lat. De nummer twee van de Tweede Divisie profiteerde zodoende ook niet van het gelijkspel van koploper IJsselmeervogels thuis tegen Jong Volendam (3-3).



Scoreverloop Scheveningen - Spakenburg: 5-0 (1-0)

1-0 Mehmet Aldogan

2-0 Samir El Moussaoui

3-0 Ruben Koorndijk

4-0 Mehmet Aldogan

5-0 Mehmet Aldogan



Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Kozakken Boys: 1-2 (0-1)

0-1 Kay Tejan

1-1 Dani van der Moot

1-2 Yassin Ouja

