Katwijk wint emotionele derby van Noordwijk

Katwijk heeft in een aantrekkelijk duel met 3-2 gewonnen van buurman Noordwijk. Bij rust was de stand al 2-2, dankzij twee treffers van Robbert Susan namens de thuisploeg en doelpunten van Sabir Achefay en Tjeerd Westdijk namens de ploeg van Kees Zethof. Enkele minuten in de tweede helft zette Rick van der Meer met zijn 3-2 de eindstand op het scorebord.

Het begin van de wedstrijd stond in het teken van Katwijk-verzorger Frans Albers. De spelers van Katwijk kwamen het veld op in witte shirts met daarop de tekst 'Keep on fighting Frans'. Albers had eerder aan de spelers verteld dat hij terminaal is. Ook de supporters van de Oranjehemden hadden een sfeeractie op poten gezet voor de zieke verzorger. Albers was zichtbaar geëmotioneerd.

Na de emotionele opening ging de wedstrijd flitsend van start. Binnen tien minuten kwamen de Katwijkers op voorsprong nadat Susan een penalty verzilverde. Enkele minuten later maakte Noordwijk-spits Westdijk de gelijkmaker. Hoewel de opening voor Katwijk was, kwam Noordwijk steeds beter in het spel. De 1-2 van Achefay nog in de eerste helft was niet eens onverdiend te noemen. Hij krulde de bal schitterend raak.

Nog voor rust maakte Susan, ook op briljante wijze, de 2-2. Met een kiezelhard schot in de kruising verschalkte hij doelman Mike van Vliet. Ook de 3-2 'was om in te lijsten. Met buitenkant voet schoot hij van een meter of twintig raak achter de verslagen Noordwijk-doelman. Hij zette daarmee de eindstand op het scorebord.

Scoreverloop Katwijk - Noordwijk: 3-2 (2-2)

1-0 Robbert Susan

1-1 Tjeerd Westdijk

1-2 Sabir Achefay

2-2 Robbert Susan

3-2 Rick van der Meer

