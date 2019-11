Nieuwe brugdelen Sint Sebastiaanbrug geplaatst: 'Dit spektakel wil je niet missen'

De nieuwe brugdelen hebben een flinke reis over het water achter de rug. Ze zijn vanuit Friesland via het Amsterdam-Rijnkanaal naar Rotterdam gekomen. In Rotterdam zijn de brugdelen op een zogeheten schuinstelling geplaatst en onder de Giessenbrug door naar Delft vervoerd. De brugdelen liggen samen op één ponton en wegen zo’n 400 ton.

Veel Delftenaren kwamen zaterdag een kijkje nemen bij het plaatsen van de brugdelen. 'Dit is een heel bijzonder gezicht', zegt een Delftse vrouw enthousiast. 'Dit zie je niet iedere dag. Wij wonen in de binnenstad dus we volgen het op de voet eigenlijk. Elke dag gaan we even kijken hoever ze zijn en dan wil je dit spektakel ook niet missen natuurlijk.'

Plaatsen nieuwe brugdelen

De twee brugdelen werden zaterdag door twee hijskranen van de pontons gehesen en vastgezet op de brug. De twee hijskranen zijn 40 meter hoog, wegen 500 ton per kraan en staan op vaste bodem op de Kanaalweg. Tijdens het monteren van de nieuwe brugdelen is de vaarweg bij de Sint Sebastiaansbrug afgesloten. Voor automobilisten, fietsers en voetgangers zijn er omleidingsroutes ingesteld.

De werkzaamheden kunnen worden gevolgd via een webcam.

