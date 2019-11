Drievoudig moordverdachte Thijs H. weer voor de rechter

De rechtszaak tegen Thijs H. gaat maandag verder. Hij heeft bekend in mei van dit jaar drie mensen te hebben doodgestoken: op 4 mei werd de 56-jarige Etsuko dood gevonden in de Scheveningse Bosjes. Drie dagen later kwamen twee mensen om op de Brunsummerheide bij Heerlen. Ze waren alle drie doodgestoken.

'Ik beken dat ik deze moorden heb gepleegd', zei hij 16 augustus in de rechtbank in Maastricht. Zijn advocaat zegt dat H. moordde omdat hij in een psychose zat. Hij zou opdrachten en berichten hebben doorgekegen om mensen om te brengen. 'Heeft u tijdens de psychose nooit momenten gehad waarop u dacht: die opdrachten zijn niet echt, dat klopt niet?', vroeg de rechter. Het bleef even stil en vervolgens zei Thijs H.: 'Nee'.

De opdrachten zou hij hebben gekregen via nieuwsberichten en kentekenplaten. 'Anders zou zijn eigen familie doodgaan', zei het OM. Dat zou H. hebben gezegd tijdens een verhoor. Eerst vermoordde hij Etsuko die haar twee hondjes uitliet in het bos in Den Haag. Maar dat was niet genoeg. Tijdens het verhoor verklaardde hij dat via een televisieprogramma een bericht doorkwam dat het echt twee mensen moesten zijn. Op 7 mei vermoordde hij twee wandelaars op de hei in Limburg.

Onrust

De moorden zorgen voor grote onrust in Den Haag en op de Brunsummerheide bij Heerlen. In de Scheveningse Bosjes zijn hondeneigenaren die er hun dier uitlaten extra op hun hoede. De politie doet ook nog een groot passantenonderzoek nadat Thijs H. is aangehouden.

Het Openbaar Ministerie stelt haar vraagtekens bij de verklaring van Thijs H.. Uit onderzoek van zijn computer blijkt dat H. online heeft uitgezocht hoe je je moet gedragen als een psychopaat, stelde de officier van justitie deze zomer. 'Hoe kun je professionals als rechters en politie voor de gek houden' en 'why do good people do evil things', somde de officier op. 'Dat zijn dingen die kunnen wijzen op andere motieven dan een psychose.'

'Eerst naar Pieter Baan Centrum

Advocaat Serge Weening van Thijs H. is van mening dat het OM onterecht een voorschot neemt op de inhoudelijke behandeling van de zaak, hij is kwaad. Volgens Weening moet H. eerst onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum voordat iets over zijn geestesgesteldheid kan worden gezegd. Eind augustus kon H. daar terecht.

Thijs H. zegt aan het einde van zitting in augustus spijt te hebben van daden. 'Ik weet dat het de pijn niet verlicht en de woede niet verzacht, maar het spijt me verschrikkelijk. Ik hoop dat jullie steun kunnen vinden bij elkaar.'

Sympathie wekken

Inmiddels heeft hij een brief geschreven aan de nabestaanden, maar die weigeren de brief te lezen. Via hun advocaat laat de familie van het Haagse slachtoffer weten bang te zijn dat H. met de brief sympathie probeert te wekken.

Maandag staat Thijs H. voor de tweede keer voor de rechter. Het gaat nogmaals om een pro-formazitting. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.