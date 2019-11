Drie medewerkers Parnassia namen ontslag om steekincident met Malek F.

Drie medewerkers van de Parnassia Groep in Den Haag hebben ontslag genomen om Malek F. De Syriër stond onder behandeling bij Parnassia toen hij op Bevrijdingsdag in 2018 drie mensen neerstak. De GGZ-instelling kreeg veel kritiek en de opgestapte medewerkers gaven aan dat zij de verantwoordelijkheid voor de psychiatrische patiënten en de bijkomende risico's niet meer konden dragen.

De nasleep van de steekpartij heeft diepe sporen achtergelaten bij Parnassia. Dit blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg. Parnassia heeft vier dagen na het incident de inspectie geïnformeerd over wat er met Malek F. was gebeurd en met de inspectie een verbeterplan opgesteld. Uit het rapport van de inspectie blijkt dat niet alle onderdelen van dit plan nog zijn doorgevoerd.

De impact van het steekincident is groot voor Parnassia. Malek F. stond namelijk onder behandeling van Parnassia. De man uit Syrië vlucht in 2014 naar Nederland. Een jaar later probeert Malek zijn zus en vader ook naar Nederland te halen. De boot waarop zij naar Europa proberen te komen kapseist voor de kust van Libië, waarbij zijn vader overlijdt. Zijn zus overleeft de scheepsramp maar doet niet veel later een zelfmoordpoging.

Depressie

Malek voelt zich schuldig voor wat er met zijn familie is gebeurd en raakt in een depressie. Zijn broer maakt zich zorgen en neemt in januari 2018 contact op met Parnassia. Daar wordt een psychose geconstateerd en de Syriër wordt gedwongen opgenomen. Na een behandeling mag hij naar huis, maar daar stopt hij met het nemen van zijn medicatie. Opnieuw waarschuwt de broer Parnassia, en er wordt een nieuw behandeltraject voorgesteld. Op 2 mei 2018 koopt Malek een mes bij een legerdump. 'Ik wilde mijzelf verdedigen tegen de mensen die mij volgden', verklaart hij hierover tijdens de rechtszaak.

Drie dagen later steekt Malek drie mensen neer op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Bij de aanhouding wordt hij zelf neergeschoten. In de rechtszaal zegt hij zich niets meer te kunnen herinneren van het steken. 'Ik werd wakker toen er op mij werd geschoten.' Volgens de rechtbank was Malek volledig ontoerekeningsvatbaar voor zijn acties en wordt veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

Medewerkers gedemotiveerd

Het steekincident krijgt veel aandacht. Zowel in de media als in de politiek. Waarbij er ook vragen gesteld worden over de rol van Parnassia. Hoe kan het dat deze man in deze gemoedstoestand vrij op straat liep? Voor drie medewerkers van Parnassia wordt het teveel en zij nemen ontslag, 'omdat zij de verantwoordelijkheid voor de problematiek van de patiënten en bijkomende risico’s niet meer wilden en/of konden dragen', zo staat in het rapport te lezen.

Maar ook de andere medewerkers hebben last gehad van de nasleep van het incident. 'De wijze waarop de media berichtte over de kwaliteit van de zorg en daarmee de kwaliteit van de medewerkers heeft hen pijn gedaan en heeft effect gehad op de uitvoering van hun werkzaamheden. Medewerkers voelden zich gedemotiveerd en werden zeer voorzichtig', zo vervolgt de inspectie.

Vertraging uitvoering verbeterplan

Parnassia is na het incident direct aan de slag gegaan om de omstandigheden binnen het bedrijf te verbeteren. Toch blijkt uit het rapport van de inspectie dat dit nog niet volledig van de grond is gekomen. 'Het betreurt de inspectie dat het steekincident negatieve gevolgen heeft gehad voor de werkbeleving van individuele medewerkers en de continuïteit van het personeel. De inspectie begrijpt dat hierdoor vertraging is ontstaan in het uitvoeren van de verbetermaatregelen omdat prioriteit lag bij de uitvoering van het primaire proces.'

Inmiddels heeft de bewuste afdeling van Parnassia een nieuwe leidinggevende en zijn de personele problemen op de afdeling opgelost, waardoor de inspectie de zorgaanbieder oproept om het ingediende verbeterplan onmiddellijk uit te gaan voeren.

Crisissignaleringsplannen

Zo moet het crisissignaleringsplan worden verbeterd. Medewerkers geven volgens de inspectie aan het lastig te vinden deze op te stellen omdat de patiënt hier vaak niet aan mee wil werken. Volgens de inspectie kunnen deze plannen desondanks wel gemaakt worden op basis van de observaties van de zorgverleners. Zij moeten in staat zijn om een inschatting te maken van het gedrag van een patiënt in geval van een crisis. De inspectie wil dat er vanaf december met een nieuwe werkinstructie op dit gebied gewerkt gaat worden. Ook moet de bereikbaarheid van de afdeling binnen de gehele Parnassia Groep snel worden verbeterd.