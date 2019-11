Haagse man (21) aangehouden na schiet- en steekincident in Nijmegen

Een 21-jarige man uit Den Haag is zaterdagmiddag in Gelderland aangehouden voor betrokkenheid bij een schiet- en steekincident in Nijmegen. Bij het incident raakten twee mannen gewond. In totaal werden er vier verdachten opgepakt, waaronder de twee gewonden. De Gelderse politie onderzoekt nog wat zich precies heeft afgespeeld.

De vier aanhoudingen volgen op zaterdag na een serie gebeurtenissen in Nijmegen en het naastgelegen Beuningen. Volgens de politie zitten er rond 16.00 uur twee personen in een auto te wachten op de parkeerplaats van kartcentrum ANAC in Nijmegen. Twee andere personen komen aanrijden op deze parkeerplaats en stappen in bij het duo. Er ontstaat volgens de politie een conflict waarbij een van de inzittenden een wapen trekt en een ander in het been schiet. De schutter wordt in de auto overmeesterd en het wapen wordt afgepakt.

De vier inzittenden stappen vervolgens uit de auto, waarna een van de aanwezigen de banden van de auto waar het tweede duo mee is gekomen lek steekt. De personen uit de al geparkeerde auto vertrekken naar het ziekenhuis omdat een hen gewond is geraakt. Bij het ziekenhuis wordt het duo aangehouden.

Eerste hulp

De andere twee personen rijden met hun lekke banden naar Beuningen, waar ze bij de McDonald's door agenten worden aangehouden. Het blijkt dat een van de inzittenden diverse verwondingen heeft opgelopen bij het conflict in Nijmegen. Nadat er eerste hulp is verleend wordt ook dit slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet nog onderzoek naar wat er zich precies in Nijmegen heeft afgespeeld. Er zijn vier aanhoudingen verricht. Naast de 21-jarige man uit Den Haag gaat het om een man uit Arnhem, een vrouw uit Nijmegen en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie heeft niet bekend gemaakt wie van het viertal welke rol heeft gespeeld in het conflict. Wel is duidelijk dat de gewonden de man uit Arnhem en die zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn.