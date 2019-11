Leidse Partij Sleutelstad valt na maandenlang conflict uit elkaar

Met de breuk lijkt een einde te komen aan een maandenlang conflict binnen de partij. De oprichters van de partij, veelal Leidenaren met een Hindoestaanse achtergrond, vinden dat zij uit de partij zijn gewerkt door fractievoorzitter Maarten Kersten, die later aanhaakte. 'Kersten heeft onze partij gekaapt. Hij gedraagt zich als een dictator', zegt duo-raadslid en een van de oprichters Anand Siwpersad tegen mediapartner Sleutelstad.

'Sinds september komen raadslid Anandkoemar Jitan en Anand niet meer op fractievergaderingen', reageert Kersten op de aantijgingen. 'Het zijn ongeleide projectielen in de commissievergaderingen.' Hierdoor worden er geen gezamenlijke fractiestandpunten meer ingenomen en stemmen de twee raadsleden (Kersten en Jitan) zonder overleg tegenstrijdig bij diverse voorstellen in de raad.

Jitan (links) en Kersten van Partij Sleutelstad. | Foto: Sleutelstad/Chris de Waard

Twee kampen

Voor het bestuur van de partij is de maat vol en zij hebben zondag het vertrouwen in Jitan en zijn duo-raadslid Siwpersad opgezegd. 'De fractie van Partij Sleutelstad bestaat daarmee nog slechts uit fractievoorzitter Maarten Kersten, de duo-raadsleden mevrouw Famke Güler en mevrouw Corona van Malkenhorst en fractiemedewerker Thijs Vos', zo schrijft de partij in een verklaring.

De vraag is of hiermee een einde komt aan het conflict, want de twee kampen zijn het niet eens over de vraag wie er nu in het bestuur van de partij zitten. 'In 2018 is tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) een bestuur gekozen', blikt Siwpersad terug. Die bijeenkomst wordt volgens Siwpersad door Kersten geen algemene ledenvergadering, maar een ‘informele borrel’ genoemd waarbij alleen ‘suggesties zijn gedaan voor een nieuw te vormen bestuur. Daar ontstond het idee dat een aantal van de oprichters van de partij, waaronder Siwpersad, zitting had genomen in het bestuur. Dat communiceerde de partij ook op haar website, maar werd officieel nooit vastgelegd. De oprichters voelen zich uit hun eigen partij gezet.

Statuten

De problemen komen onder meer door administratieve onduidelijkheid binnen de partij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 krijgt de partij twee zetels. Kersten wordt de fractievoorzitter en Prem Kalicharan, een van de oprichters, is de voorzitter van de achterliggende partij Sleutelstad. Hij vormt samen met een aantal anderen betrokkenen die er vanaf het begin bij waren het bestuur. Dat is althans waar iedereen vanuit gaat en ook hoe de partij in praktijk wordt bestuurd. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt echter dat Maarten Kersten al sinds 2017 de enige officiële partijbestuurder is en de vermeend voorzitter Kalicharan nooit is ingeschreven bij de KvK.

Volgens de statuten moet het bestuur van de partij elke vier jaar gekozen worden op een rechtsgeldige ALV. Omdat deze vergadering al sinds 2013 niet meer heeft plaatsgevonden worden de bestuurders van dat moment uitgeschreven als bestuurslid. Op 15 april 2019 krijgt Partij Sleutelstad een brief van de KvK waarin staat dat Kersten vanaf dat moment het enige officiële bestuurslid is.

Sollicitatiecommissie

Om het bestuur aan te vullen gaat de partij op zoek naar een nieuw vijfkoppig bestuur. Er komt een sollicitatiecommissie met drie leden, Kersten, zijn vertrouweling Hans van Dam en partij-oprichter Kalicharan, 'om evenwicht in de commissie te brengen', zegt Kersten. Kalicharan heeft echter last van hartproblemen en kan hierdoor niet altijd aanwezig zijn. Ook is hij het vaak niet eens met zijn commissiegenoten, maar hij blijkt alleen te staan in zijn kritiek.

Op de ALV van 23 september presenteert de commissie de vier kandidaten voor het partijbestuur. Drie van de sollicitanten kent Kersten goed, en maar een van de kandidaten heeft een Hindoestaanse achtergrond. Langzaam dringt tot de oprichters van de partij door dat ze de grip op ‘hun’ partij aan het verliezen zijn. De enige kandidaat met een Hindoestaanse achtergrond verschijnt uiteindelijk niet op de ALV, waarna de drie andere kandidaten worden verkozen tot het nieuwe bestuur. Van een stem in het partijbestuur vanuit de groep oprichters is vanaf dat moment geen sprake meer.

Vooraf ongeldig verklaard

'Dat de kandidaat uit de groep oprichters niet op de vergadering verscheen heeft een logische reden', vertelt Siwpersad. 'Prem heeft als voorzitter van de partij die vergadering vooraf ongeldig verklaard.' Dat Prem Kalicharan bij de Kamer van Koophandel nooit als voorzitter werd ingeschreven doet er volgens Siwpersad niet toe. 'De Kamer van Koophandel is een administratief bureau. De statuten van de partij zijn het belangrijkste en daar staat Prem wel als voorzitter genoemd.'

Achter de schermen wordt inmiddels de vraag gesteld wie de naam Partij Sleutelstad mag blijven gebruiken nu het tot een breuk is gekomen. Daar wordt van beide kanten op geaasd en een eenduidig antwoord op die vraag is er nog niet. De partijnaam, maar ook het partijprogramma, wordt in elk geval door de oprichters geclaimd. 'Wij zijn de echte Partij Sleutelstad. Maarten moet maar Groep Kersten gaan heten als we er niet uitkomen', zegt Anand Siwpersad die ook op de inhoud terug wil naar de basis van de partij. 'We hebben een paar punten die we belangrijk vinden. We willen helemaal niet over alles meepraten, maar onderwerpen vooral aan onze kiezers voorleggen: 'De sleutels van de stad teruggeven.'

Uit de modder getrokken

Maar ook Kersten wil door als Partij Sleutelstad. 'Anand, Gilberto en Jitan hebben destijds de partij opgericht, maar Maarten heeft de partij in 2016 uit de modder getrokken na de verkiezingsnederlaag in 2014', zegt hij over zichzelf. 'Het idee dat Anand en Jitan eruit worden gewerkt heeft zich in hun hoofd vastgezet, maar is zeker niet iets waar wij op uit waren. De stap van raadslid Anandkoemar Jitan en duo-raadslid Anand Siwpersad om te breken met Partij Sleutelstad en onze fractie beschadigt de partij en gaat ten koste van de kiezers (belastingbetalers) die hun vertrouwen in ons gesteld hebben.'

De oprichters bestrijden de visie van Kersten nadrukkelijk. 'Maarten Kersten is in 2014 op een al rijdende trein gestapt en heeft zich in het begin hard gemaakt voor de partij. Dat Maarten vandaag met vrienden de partij wil kapen, is ongekend en druist in tegen alle normen en waarden van Partij Sleutelstad.'