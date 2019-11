Westlandia verslikt zich in DEM; hekkensluiter Quick pakt weer een punt

Bij Westlandia waren ze vorige week blij dat de tweede overwinning van het seizoen in de pocket was, maar die vreugde heeft zondag alweer plaats moeten maken voor chagrijn. De nummer voorlaatst van de derde divisie - DEM - wist de Naaldwijkse ploeg met 2-0 te verrassen. Quick speelde met 1-1 gelijk tegen Hoogland, terwijl Jong ADO Den Haag met 4-2 won van Gemert.

DEM startte voortvarend. Na achttien minuten leidden de bezoekers uit Beverwijk al met 2-0. Balverlies op het middenveld leidde de openingstreffer van Timo Wolters in. De tweede treffer viel uit een goed uitgespeelde counter. Bryan Herreaz Gallego was het eindstation. Hij schoot van dichtbij binnen.

Westlandia creëerde in de eerste helft weinig. Na rust kwam daar door het inbrengen van Giovialli Serbony verandering in. De thuisploeg werd sterker, maar wist geen gaatje in de DEM-defensie te vinden.

Gelijkspel

Quick leek zondag op weg naar de tweede driepunter van het seizoen, maar het mocht niet zo zijn. 'De Haantjes' kwamen - met de bekerwedstrijd tegen Willem II (0-4 nederlaag) nog in de benen - al vroeg op voorsprong. Het Haagse doelpunt kwam na negen minuten spelen op naam van Rachid Bouaouzan.

Lang wist Quick de voorsprong vast te houden, maar de gelijkmaker hing in de tweede helft in de lucht. De ploeg van trainer Paul van der Zwaan werd slordiger en slordiger en de 1-1 was uiteindelijk onafwendbaar. Henk Baum bracht Hoogland met nog tien minuten te gaan langszij. Quick blijft door de remise op de laatste plaats staan in de derde divisie zondag.

Vier goals

Lance Duijvestijn was tegen in de met 4-2 gewonnen wedstrijd tegen Gemert de grote man van Jong ADO Den Haag. Hij was op sportpark 'De Aftrap' verantwoordelijk voor alle Haagse goals. Bij een 3-0 voorsprong werd het nog wel even spannend, want in het laatste kwartier van de wedstrijd kwam Gemert terug tot 3-2. Na de vierde treffer van Duijvestijn was het verzet van de bezoekers echter gebroken.

Scoreverloop Westlandia - DEM: 0-2 (0-2)

0-1 Timo Wolters

0-2 Bryan Herreaz Gallego

Scoreverloop Hoogland - Quick: 1-1 (0-1)

0-1 Rachid Bouaouzan

1-1 Henk Baum

Scoreverloop Jong ADO Den Haag - Gemert: 4-2 (2-0)

1-0 Lance Duijvestijn

2-0 Lance Duijvestijn

3-0 Lance Duijvestijn

3-1 Ralf Kemper

3-2 Stijn van den Broek

4-2 Lance Duijvestijn

