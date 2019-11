ADO Den Haag levert twee punten in door late gelijkmaker Heerenveen

Voor de wedstrijd stonden de supporters stil bij het overlijden van ADO-fan Nick Baggerman. Op de tonen van 'You'll Never Walk Alone' werden er fakkels afgestoken en werd er een spandoek getoond als hommage aan de fanatieke supporter. In de 41ste minuut volgde een minuutlang applaus voor Baggerman.

De eerste helft was vervolgens tam van beide kanten. Daar leek het na één minuut niet naar toe te gaan. Heerenveen-spits Jens Odgaard kon binnen zestig seconden na het eerste fluitsignaal al uithalen van rand zestien. Zijn poging ging naast het doel van ADO-doelman Luuk Koopmans.

Brilstand

Daarna was er een half uur lang weinig te beleven in het Cars Jeans Stadion. Dat veranderde toen Michiel Kramer een kopkans kreeg. De boomlange spits raakte de bal verkeerd en zag zijn poging in plaats van richting goal, naar achteren vliegen. In de daaropvolgende aanval van Heerenveen was Alen Halilovic dicht bij een doelpunt.

In het restant van de eerste helft probeerden beide ploegen het wel, maar kwamen niet tot een doelpunt. Met de brilstand werd de warme thee opgezocht.

Penalty

Ook de tweede helft was niet om over naar huis te schrijven. In het eerste kwartier was er geen serieuze doelpoging te noteren totdat Crysensio Summerville in zijn eentje richting Heerenveen-doel mocht optrekken. Hij bereikte de vijandelijke zestien, maar werd neergehaald door verdediger Sherel Floranus. Een penalty was het gevolg. Michiel Kramer benutte het buitenkansje en schoot de strafschop via de binnenkant van de paal in het doel.

In het vervolg controleerde ADO de wedstrijd en kwam de overwinning niet echt meer in gevaar. Erik Falkenburg had zelfs een kans op de 2-0. Maar de invaller knalde de bal vanuit een moeilijke hoek naast.

Gelijkmaker

Uiteindelijk kwam Heerenveen toch langszij. Uit een corner kopte verdediger Sven Botman de 1-1 op het scorebord en kreeg ADO de deksel op de neus. In de slotminuut was de residentieclub nog wel gevaarlijk uit een corner. Maar de hoekschop kon niet worden benut.

Nabeschouwing

Scoreverloop ADO Den Haag - SC Heerenveen: 1-1 (0-0)

1-0 Kramer (strafschop)

1-1 Botman

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Malone, Beugelsdijk, Pinas, Meijers; Bakker, Goossens, Immers ('83 Ould-Chikh), Summerville, Hooi ('73 Falkenburg), Kramer ('88 Necid)

Opstelling SC Heerenveen: Hahn, Van Rhijn, Dresevic, Botman, Floranus; Kongolo, Veerman ('68 Dreyer), Faik; Halilovic ('68 Bruin), Ejuke, Odgaard

Geel: Kramer, Necid, Goossens (ADO Den Haag)

Scheidsrechter: Van der Eijk