Onderwijsstaking: 'Lange Voorhout vol met leraren van Kloosterkerk tot Hotel Des Indes'

De onderwijsstaking in Den Haag gaat komende woensdag toch door. Vakbond Leraren in Actie was sowieso al van plan om richting Den Haag te reizen. Voorzitter Peter Althuizen: 'We hebben geen tractors. Maar het Lange Voorhout is vijfhonderd meter lang. Als het podium bij de Kloosterkerk staat en de leraren staan tot aan Hotel Des Indes. Nou, dat gaat indruk maken.'

De verwarring over het doorgaan van de staking ontstond afgelopen weekend. Vrijdag werd door de grootste onderwijsvakbond, Algemene Onderwijsbond (AOb), aangekondigd dat een staking van de baan was. Dit omdat het kabinet aankondigde dat er eenmalig 460 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het onderwijs. Met de afgelasting door de AOb was onder andere vakbond Leraren in Actie het niet eens. Ze riepen op om de staking door te laten gaan. Daar werd zondag gehoor aan gegeven door AOb.

Leraren in Actie was het sowieso niet eens met het voorstel van het kabinet van de eenmalige extra toezegging. 'Natuurlijk, het is een belachelijk groot bedrag', weet Althuizen. 'Maar het is incidenteel en het geld wordt over twee jaar uitgespreid. We moeten structureel in het onderwijs investeren.' In totaal willen de onderwijsbonden negen miljard euro extra de komende vier jaar.

Presentator Bas Muijs in gesprek met Peter Althuizen van Leraren in Actie

Minister van onderwijs Arie Slob zegt zich ondanks de aangekondigde staking te houden aan de overeenkomst van 460 miljoen. Leraren in Actie gaf vlak na de aankondiging van het akkoord al aan toch te gaan staken. 'Daar konden leraren aan vastklampen afgelopen weekend. Dat er toch een vakbond voor een staking ging.'

Doordat leraren gaan staken, hebben veel ouders komende woensdag hun kroost thuis. Volgens Althuizen weegt dat eventuele eenmalige ongemak niet op tegen de structurele problemen in het onderwijs. 'Er zijn ouders die al veel last hebben van de ellende in het onderwijs', weet de voorzitter van Leraren in Actie. 'Ouders wiens kinderen naar huis worden gestuurd omdat er geen leraren zijn. Twee klassen die in één keer worden samengevoegd. Dat zijn veel grotere problemen.'

