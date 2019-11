Leidse vrouw vermist, politie maakt zich 'ernstige zorgen'

De politie maakt zich 'ernstige zorgen' over de 51-jarige Karin Heemskerk. De Leidse wordt sinds zondag 27 oktober vermist en de politie is dringend op zoek naar meer informatie over de vermissing.

Heemskerk zou volgens de politie op 27 oktober in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp zijn geweest, waar betaald is bij de Q-park met de pinpas van Heemskerk. Daarna zou zij terug zijn gegaan naar haar woning aan het Jeltje de Bosch Kemperpad in Leiden. Ze zou tussen 22.00 en 22.30 uur thuis zijn gekomen.

Rond 23.45 uur zou zij haar woning weer hebben verlaten en sindsdien ontbreekt ieder spoor. Volgens de politie is ze mogelijk vertrokken met haar auto, een zwarte Toyota Aygo met witte strepen op de voorkant.

Meer informatie

De politie is op zoek naar mensen die misschien meer informatie hebben over de vermissing of die Karin Heemskerk op 27 oktober hebben gezien. Karin Heemskerk heeft een normaal postuur en is 1.68 meter lang. Op de avond van haar vermissing droeg zij een blauwe jurk met bloemetjes en een zwarte jas.