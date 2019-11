Wel staken, niet staken, verwarring rond onderwijsstaking woensdag

Hebben leerlingen woensdag wel of geen les op de dag van de grote lerarenstaking? Nu bekend is dat de staking toch door zal gaan, ondanks de eerdere afgelasting van de AOb, wachten veel ouders op bevestiging van hun school. Veel grote schoolbesturen in de regio kiezen ervoor de actie te steunen. 'Juist omdat dit weekend de suggestie is gewekt dat leraren het niet met elkaar eens zijn'.

Het bestuur van De Haagse scholen steunt de staking woensdag, maar een woordvoerder kan nog niet precies zeggen welke scholen dichtgaan. 'Wij betalen onze leraren gewoon door, zodat ze mee kunnen doen als zij willen. Het optreden van de voormalig AOb-voorzitter het afgelopen weekend heeft het allemaal nogal verwarrend gemaakt. De verwachting is dat de meeste scholen die onder ons bestuur vallen dichtgaan', zegt Mischa van Vlier, woordvoerder van De Haagse Scholen.

Volgens Ewald van Vliet, voorzitter van het bestuur van Lucas Onderwijs, zitten alle grote Haagse schoolbesturen op één lijn. 'Afgelopen weekend hebben we onderling afgesproken om allemaal de actie te steunen. Het leeuwendeel van het basisonderwijs zal dicht zijn. Speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking zal wel op een aantal plaatsen open blijven. Alle docenten zullen doorbetaald krijgen.'

'Juist nu moeten we als de gehele sector samen sterk staan' - Reinoud de Vries, Octant

Ook christelijke scholenorganisatie Octant steunt de actie volledig, juist omdat er volgens directeur Reinoud de Vries verwarring is gezaaid. "Juist nu moeten we als de gehele sector samen sterk staan. Dit weekend is het beeld gevormd dat de leraren het niet met elkaar eens zijn. Volgens mij is er in Den Haag een enorme inschattingsfout gemaakt van de urgentie. Ik stuur een mail naar de ouders waarin ik ook duidelijk uitleg waarom er geen onderwijs is op woensdag', aldus de Vries.

Stichting Christelijk Onderwijs in Den Haag kan nog niet zeggen welke scholen wel en niet dicht gaan. Wel steunt ook deze organisatie de actie.

De directeur van PROOLeiden, Marton de Pinth, schrijft in een brief aan alle aangesloten scholen dat het docenten vrij staan om zelf te beslissen of zij meedoen of niet. 'De keuze of woensdag wel of niet te staken zal mogelijk een dilemma zijn. Voel je echter volledig vrij in die persoonlijk keuze. Welke keuze je ook maakt, ik respecteer die.'

Hoe ziet de staking eruit?

Dit weekend liet de AOb weten dat de lerarenstaking van 6 november niet door zou gaan. Dat besluit kwam nadat het kabinet aankondigde een eenmalige kapitaalinjectie van 460 miljoen euro in het onderwijs te doen. De gemoederen liepen zo hoog op dat de voorzitter van de AOb, Liesbeth Verheggen, haar functie heeft neergelegd. De actie, nu onder leiding van vakbond Leraren in Actie gaat door zoals gepland. Volgens minister Slob zal dat niet ten koste gaan van de 460 miljoen.

De staking van de leraren zal er niet zo uitzien als die van de boeren en de bouwvakkers. In plaats daarvan zullen enkele regionale bijeenkomsten plaatsvinden en zullen docenten hun werk neerleggen. Ook willen de docenten zich via social media laten horen.