Brandbrief medewerkers jeugdzorg: 'Stuur politiebescherming als dat nodig is'

Medewerkers in de jeugdzorg luiden de noodklok. De jeugdbeschermers krijgen steeds vaker te maken met verbaal of fysiek geweld. Voor de jeugdzorginstellingen is de maat vol en ze hebben een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin ze meer bescherming eisen. 'We willen onder meer dat er politiebescherming komt als wij denken dat we dit nodig hebben', vertelt Astrid Rotering van Jeugdbescherming west.

De zestien jeugdzorginstellingen in Nederland hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin roepen ze op om te benoemen dat jeugdbeschermers een publieke taak hebben en dat ze de bijbehorende bescherming moeten krijgen om hun werk uit te kunnen voeren. Daarnaast willen ze dat er meer mogelijkheden komen om het (online) stalken en pesten, waar medewerkers mee te maken hebben, aan te pakken.

De brandbrief volgt op een enquête onder de medewerkers in zorg en welzijn. Hieruit blijkt dat acht op de tien jeugdbeschermers vorig jaar te maken heeft gehad met één of meerdere vormen van agressie, uiteenlopend van schreeuwen en schelden tot ernstige bedreigingen en fysiek geweld. Niet alleen worden ze in hun werk bedreigd, maar agressieve ouders en cliënten weten de medewerkers ook steeds vaker in hun privéleven te raken. Door het personeelstekort bij de politie is het voor de medewerkers vaak niet mogelijk om hulp van de politie te krijgen als dit nodig is.

Politiebescherming

Astrid Rotering, bestuurslid van Jeugdbescherming west, gevestigd in Den Haag, legt uit wat de instellingen hopen te bereiken met hun brief. 'Emoties tonen van ouders dat mag, dat begrijpen we ook. Maar agressie dat mag echt niet. Wij willen in extreem agressie situaties onderdeel zijn van de veiligheid publieke taken, zodat onze medewerkers beschermd worden als wij denken dat dit nodig is. Dat er politiebescherming komt als wij denken dat dit nodig is.'

Daarnaast willen de organisaties voor jeugdbescherming dat er een convenant komt met alle internetproviders en sociale mediaplatforms waarin ze beloven websites te blokkeren of berichten direct te verwijderen wanneer jeugdbeschermers met naam en toenaam besmeurd of bedreigd worden. 'Bedreigingen die op internet staan, zoals op Facebook en noem maar op, dat die allemaal verwijderd kunnen worden', besluit Rotering.

