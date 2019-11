Grote kerkbrand Hoogmade slaat in als bom: 'Het is vreselijk, we hebben niks kunnen redden'

Maandagmiddag brak er brand uit in het dak van de kerk tijdens werkzaamheden. Volgens een woordvoerder van de brandweer gebeurde dat tijdens het afbranden van verf. 'Ik was niet aanwezig toen de brand uitbrak', vertelt Volwater. 'Ik kreeg een telefoontje dat de kerk in fik stond. Ik wist van niks en kreeg de schrik van mijn leven.'

'Gisteren was ik hier nog', gaat de koster verder. 'Daarom schrok ik helemaal toen ik het telefoontje kreeg van de brand, ik was namelijk bang dat ik per ongeluk een kaars had laten branden. Geluk bij een ongeluk dat dat niet het geval is, maar dat het door werkzaamheden komt.'

Niks kunnen redden

Op livebeelden is te zien dat het dak van de kerk is ingestort en dat ook de toren vlam heeft gevat. 'Er blijft niks over. Dit slaat in als een bom bij ons en de kerkgangers in Hoogmade', zegt Volwater geëmotioneerd. 'Al onze kerkschatten gaan ook verloren. Gouden kruizen, beelden, ons orgel, kleden, andere kerkrelikwieën. We hebben niks kunnen redden.'

Bovendien is het nog niet zeker of het parochiehuis gered kan worden. 'Naast de kerk staat het huis van de pastoor. Hij ligt al in het ziekenhuis, dus heeft niks meegekregen van de brand', vertelt Volwater. 'Als de toren de verkeerde kant opvalt kan hij zomaar bovenop het parochiehuis vallen.'

Het symbool van Hoogmade

Ook Jack Glas, pastoor van de kerk, is behoorlijk aangeslagen. 'Dit is echt vreselijk, het doet zoveel pijn', zegt hij. 'Je gedachten gaan meteen naar al die mensen die hier hun hele leven al komen. Die hebben hier al zoveel meegemaakt. Dat is nu in een klap weg.'

Veel inwoners staan op een afstand naar de brand te kijken. 'We zijn ontzettend geschrokken', zegt een omstander. 'De kerk is echt het symbool van het dorp. Als je de kerktoren ziet, dan weet je dat je thuis bent. Daar is straks niks meer van over.'

