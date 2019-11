HOOGMADE -

De Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade is verwoest door een grote brand. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat bij het afbranden van verf in het gebouw de brand in het dak is ontstaan. Uiteindelijk is ook de spits van de kerk ingestort. In ons liveblog hielden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.