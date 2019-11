HOOGMADE -

In de O.L.V. Geboorte - De Goede Herder kerk in Hoogmade woedt een grote brand. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat bij het afbranden van verf in het gebouw de brand in het dak is ontstaan. De rook komt over de gehele lengte van het dak naar buiten. In ons liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.