Kerk Hoogmade volledig verwoest na grote brand: 'Dit was het hart van Hoogmade'

De brand kwam door het afbranden van verf in de kerk. Al snel kwam er rook door het dak. De brandweer zette een gebied van 150 meter rond de kerk af, waarbij een groot aantal woningen en een school ontruimd moesten worden. 'We hebben noodopvang bij een restaurant in de buurt, dus daar gaan we nu heen', vertelde een van de leerkrachten terwijl ze met de kinderen wegloopt bij de brandende kerk.

Voor de brandweer was het snel duidelijk dat de kerk niet meer te redden was. 'Er blijft niets over. Dit slaat in als een bom bij ons en de kerkgangers in Hoogmade', vertelt een geëmotioneerde koster Michel Volwater. 'We hebben niks kunnen redden.'

'Nog niet behappen'

De verslagenheid bij de inwoners is groot. 'Iedereen is hier gedoopt en getrouwd. De kerk is echt het hart van Hoogmade', vertelt een van de bewoners. 'Die toren is ook echt een drama. Uit de verte zag je altijd de Hoogmadese kerktoren, dat was altijd een mooi punt. Als dat verloren gaat dan is dat een drama.'

De kerk dateerde uit 1877. In 1929 stortte de kerk in doordat de fundering was verzakt. Alleen de toren bleef toen behouden. 'In de wijde omtrek zag je die groene spits', zegt een bewoonster over die kenmerkende toren. 'Ik kan het allemaal nog niet behappen.'

