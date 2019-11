Drie broers kijken uit naar debuut in Korfbal League: 'Opgefokt om te beginnen'

Al jarenlang spelen de drie broers Martin (33), Jelle (32) en Tom Steenbeek (27) samen in één team, maar vanaf komend weekend mogen ze met hun Alphense club Tempo voor het eerst uitkomen in de Korfbal League. Reikhalzend wordt er in huize Steenbeek uitgekeken naar confrontaties met de beste korfbalploegen ter wereld. 'Een supertof podium.'

Zowel op het korfbalveld als ernaast kunnen de drie broers lezen en schrijven met elkaar. Aan een half woord hebben ze genoeg om te weten wat de ander duidelijk wil maken. 'Eigenlijk gaat het spelen met z'n drieën redelijk vanzelfsprekend', zegt 'benjamin' Tom in hun ouderlijk huis. 'Naast broers zijn we ook heel goede vrienden van elkaar. We zien elkaar minstens drie keer in de week.'

'Een paar jaar geleden hadden we soms een conflict op de training. Dat was daarna wel weer klaar, maar dat gaat nu nog makkelijker dan vijf en tien jaar geleden', legt Martin uit. 'Op het moment dat het je broer is, ga je er net even wat harder in. Omdat je weet dat het vanavond of morgen weer over is. Bij een ander moet je dan een gesprek aangaan om het weer goed te maken', vult Jelle aan.

Flessen en ballen halen

Gevraagd naar hun rolverdeling, reageert Jelle grappend: 'Martin haalt de flessen, Tom de ballen en ik zet de korf op.' Over wie van de drie het beste kan korfballen, zijn Martin en Jelle eensgezind: Tom. 'Over het algemeen gezien heeft hij de meeste potentie. Ik vind hem de compleetste korfballer', stelt Jelle. Zelf is Tom een andere mening toegedaan. 'Het hangt heel erg per wedstrijd af wie de beste is.'

Nooit eerder in het 63-jarig bestaan van Tempo heeft de Alphense club deelgenomen aan de Korfbal League, het hoogste zaalniveau van Nederland. Die historische mijlpaal werd zeven maanden geleden bereikt via een slopende play-offserie. Het leidde tot uitzinnige taferelen in de Alphense Limeshal, die bol stond van de geel-zwart gekleurde 'bijen', zoals de supporters van Tempo worden genoemd.

'Geen slapeloze nachten'

Zaterdagavond is het zover. Dan begint voor Tempo het grote avontuur met een thuiswedstrijd tegen LDODK. 'Ik probeer het niet te bagatelliseren, maar het zijn ook maar gewoon korfbalwedstrijden', relativeert Martin, die als enige Steenbeek-telg zijn hele leven Tempo trouw is gebleven. 'Ik heb harder getraind en ik heb er meer zin in, maar ik heb er geen slapeloze nachten van.'

'Met name de entourage wordt weer mooi', verwacht Jelle, die op zijn broers voor heeft dat hij met Dalto al in de Korfbal League uitkwam. 'Dat was ook in de play-offs al zo. Fenomenaal.' Tom: 'Het is een supertof podium. Zeker de sfeer eromheen, daar heb ik al zin in.' Martin: 'We spelen tegen de beste ploegen en spelers van de wereld. Ik ben wel een beetje opgefokt om me daarmee te meten.'

Kleinduimpje tegen reuzen

Tempo in de Korfbal League. Het heeft iets weg van een sprookje, waarin kleinduimpje het moet opnemen tegen landelijke korfbalreuzen als de Delftse landskampioen Fortuna en TOP uit Sassenheim. Er worden dan ook geen wonderen verwacht van de Alphenaren. Maar hoewel ze weten dat het loodzwaar wordt, zijn de Steenbeek-broers heel stellig: 'Wij gaan zeker niet degraderen.'

LEES OOK: Nederland opnieuw wereldkampioen korfbal na eenvoudige zege op België