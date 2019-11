Gewapende overval op Domino's Pizza in Voorburg

De overval vond maandagavond rond 22.30 uur plaats. De drie verdachten vluchtten na de overval in de richting van de plaatselijke McDonalds. De politie deed met behulp van speurhonden onderzoek in de omgeving. Zo ver bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Het is de derde keer in de afgelopen twee maanden dat een filiaal van de pizzaketen in de regio is overvallen. In september werd een vestiging in Zoetermeer beroofd nadat een medewerkster werd bedreigd met een steek- en stroomstootwapen. Deze overval werd twee weken geleden nog behandeld in Team West. Op de dag van de uitzending werd de vestiging van Domino's in Waddinxveen overvallen. Hierbij raakte een 16-jarige medewerker gewond. De drie overvallen hebben met elkaar gemeen dat ze alle drie door drie personen zijn uitgevoerd.