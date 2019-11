'Barney' laat Grand Slam of Darts schieten: 'Dit werd te onrustig'

Darter Raymond van Barneveld heeft een streep gezet door het Grand Slam of Dartstoernooi. Dat is een van de toptoernooien van de bond PDC en wordt half november afgewerkt in Wigan. De Hagenaar had zich maandag kunnen plaatsen voor dit evenement via het kwalificatietoernooi, maar hij zag af van deelname.

'Barney' besloot af te zien van deelname aan het kwalificatietoernooi omdat hij zondagmiddag nog deelnam aan de World Series of Darts in Amsterdam. Daar presteerde hij goed. De oud-wereldkampioen bereikte de kwartfinale, maar ging daarin nipt onderuit tegen de Engelse topper Dave Chisnall. Dat was zonde, want als Van Barneveld in Amsterdam de finale had bereikt, had hij zich rechtstreeks geplaatst voor het Grand Slam of Dartstoernooi.

Nu had 'Barney' maandagochtend naar Engeland moeten vliegen om daar nog dezelfde dag in actie te komen in het kwalificatietoernooi. "Raymond trok dat niet, na een zwaar weekend maandagochtend om 10.00 uur in het vliegtuig zitten om dan na een lange reis zich 's avonds in Wigan proberen te kwalificeren', legt zijn manager Jaco van Bodegom uit.

Nog twee toernooien

'Als hij zaterdag was uitgeschakeld of zondag overdag, dan was hij zeker nog gegaan', benadrukt Van Bodegom. 'Dit werd echter te onrustig.' Daarmee staan er nog twee maar toernooien op de agenda van 'Barney': de Players Championship Finals en in december het WK. De vijfvoudig wereldkampioen heeft gezegd daarna zijn professionele loopbaan te beëindigen.