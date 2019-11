'De schuldvraag is voor later', schade kerk Hoogmade in kaart gebracht

Van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade rest dinsdagochtend slechts een geraamte. De toren is zwartgeblakerd. De brand die maandag uitbrak in de kerk heeft het gebouw volledig verwoest.

De brandweer is de hele nacht bezig geweest met nablussen. Een gebied van vijftig meter rond de kerk - dat maandag toen het vuur woedde, werd afgezet - is dinsdagochtend nog niet vrijgegeven. Bouwinstructeurs bekijken dinsdag hoe onveilig de situatie is. De precieze schade aan de kerk wordt in kaart gebracht en de stabiliteit van het gebouw wordt onderzocht. Uit veiligheidsoverwegingen is de kerk met hekken afgeschermd.

De meeste omwonenden konden volgens de gemeente Kaag en Braassem - waar Hoogmade onder valt - in de nacht van maandag op dinsdag gewoon thuis slapen. Alleen enkele bewoners van huizen aan de Kerkstraat konden uit veiligheidsoverwegingen nog niet naar huis. Over hun situatie wordt volgens burgemeester Marina van der Velde-Menting in de loop van deze dag meer duidelijk. 'We doen dit stap voor stap', benadrukt ze. 'De schuldvraag is voor later.'

Herbouw

Van der Velde-Menting noemt de kerkbrand 'een drama voor het dorp'. Daar vonden namelijk veel activiteiten plaats. Bewoners zijn geëmotioneerd en vragen zich hardop af waar ze nu naartoe moeten. Er gaan geruchten over een mogelijke herbouw. 'Misschien is dit mogelijk', reageert de burgemeester. 'Maar dit moeten we allemaal nog bekijken.'

Bij de brand zijn volgens de gemeente Kaag en Braassem roetdeeltjes vrijgekomen. Die zijn in de Van Alckmaerlaan terechtgekomen. Bewoners wordt aangeraden roetdeeltjes op auto's, fietsen of tuinmeubels af te spoelen met warm water en zeep. Ze krijgen daarnaast het advies hun schoenen schoon te maken voordat ze ergens naar binnen gaan. Dit om verdere verspreiding van de roetdeeltjes te voorkomen.

School

Basisschool Ter Does die in de buurt van de kerk staat en die vanwege de brand maandag de deuren moest sluiten, is dinsdag weer open. 'De school is uitgebreid gecontroleerd door de brandweer', laat een woordvoerder van de gemeente weten.

