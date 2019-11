Drie jaar cel geëist tegen leider drugsbende

Justitie in Den Haag eist drie jaar cel tegen een 66-jarige man uit Gouda wegens grootschalige hasjhandel en een poging tot ontvoering. De man zou ruim 440 kilo hasj hebben gesmokkeld vanuit Frankrijk naar Den Haag. De drugs werden door de politie in beslag genomen, maar de Gouwenaar dacht dat één van zijn medesmokkelaars de hasj had gestolen. Daarom wilde hij die laten ontvoeren.

De politie kwam de man in de zomer van 2016 op het spoor. De drugs die hij had besteld in Frankrijk werden in een loods in Den Haag afgeleverd. De loods is eigendom van een 62-jarige Hagenaar. Als de beide mannen het gebouw na de levering van de hasj hebben verlaten gaat de politie naar binnen. Die neemt de drugs in beslag. De Gouwenaar verdenkt de eigenaar van de loods ervan dat hij de partij achterover heeft gedrukt.

Om te ontdekken wat er met de dope is gebeurd wil de hoofdverdachte de eigenaar van de loods ontvoeren. Volgens justitie wordt hij door de leverancier van de drugs hiertoe onder druk gezet. De Gouwenaar vindt een aantal mannen uit Amsterdam bereid om de ontvoering toe doen.

Geweld

Dat zou waarschijnlijk een gewelddadige gebeurtenis zijn geworden. De politie tekende teksten op als 'snij zijn handen' en 'een dief geeft pas toe als hij de dood meemaakt'. Voor het zover komt wordt de loodseigenaar door de politie opgepakt voor drugshandel. Een aantal maanden later worden de Gouwenaar en nog drie verdachten opgepakt.

Justitie denkt dat de man uit Gouda en de Hagenaar al langere tijd samen in de drugshandel zaten. Ook een 39-jarige Rotterdammer was daarbij betrokken. Het drietal vormde volgens justitie een criminele organisatie. De 66-jarige leider van de bende moet daarvoor al het aan het OM ligt dus drie jaar de cel in. Tegen de Rotterdammer is 34 maanden geëist vanwege drugshandel en poging tot ontvoering. De 62-jarige Hagenaar wordt beschuldigd van het opslaan en distribueren van de hasj, hij hoorde anderhalf jaar tegen zich eisen. Twee andere verdachten hoorden kortere straffen tegen zich eisen. De uitspraak is op 22 november.