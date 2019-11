Waarom een Naaldwijkse woongroep 20 jaar moest wachten op de brandweer

'Rechts komen twee appartementen en daarnaast de hoofdingang', Sent Looije (75) pakt één van de tekeningen erbij. Het is inmiddels een verouderde versie van het ontwerp van de groepswoningen. 'En ongeveer hier komt de gemeenschappelijke ruimte', wijst hij. Nog niets doet denken aan nieuwbouwactiviteiten op de plek waar nu nog de brandweerkazerne huist.

36 woningen moeten er komen, want sinds de start begin deze eeuw heeft de woongroep altijd een vast aantal mensen gehad dat geïnteresseerd is. En die interesse neemt alleen maar toe. Er liggen inmiddels nieuwe bouwplannen bij de gemeente Westland en het is wachten of deze door kunnen gaan.

Ruimte is schaars

Ruimte in het Westland voor dit soort woonvormen is net als elders in onze regio schaars. De meeste nieuwe groepswoningen komen in bestaande bouw of op plekken waar wordt gesloopt, zoals de verouderde kazerne. Even tientallen nieuwe woningen bouwen is er niet bij, waardoor het voor de Naaldwijkse woongroep de moeite was om zo lang te wachten.

Het brandweerlogo is inmiddels van de gevel gehaald, maar de bluswagens staan nog binnen. Begin komend jaar is het de bedoeling dat de brandweer verhuist. Als dat na al die jaren gebeurt, zou de bouw na goedkeuring dan eindelijk kunnen beginnen. 'Dit gebouw wordt afgebroken en de brandweer verhuist dan naar de nieuwe locatie er pal naast', gaat Looije verder.

'Altijd iemand in de buurt'

En het blijft niet bij dit initiatief in Naaldwijk, voorspelt Looije. 'Er zijn meer ouderen zoals wij die zoeken naar mogelijkheden om gezond oud te worden in gezelschap van elkaar. Wonen op je eigen plekkie, met altijd iemand in de buurt om een gezellige oude dag mee te vieren.'